Lille-Salisburgo, Renato Sanches è un gigante in mezzo al campo

Ieri sera il Lille allenato da Jocelyn Gourvennec ha battuto per 1-0 il Salisburgo con una rete nel primo tempo di Jonathan David. I colleghi di TMW, hanno fatto le pagelle di questa partita e spicca il 7 dato a Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione: “È un gigante in mezzo al campo, fisicamente e tecnicamente perfetto, è ovunque”. Il Lille, a una giornata dal termine del girone di Champions League, è primo con 8 punti, davanti proprio al Salisburgo con 7 e al Siviglia con 6. Chiude il Wolfsburg con 5.