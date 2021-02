Lippi: "Donnarumma è l'erede di Buffon, una vera ricchezza per l'Italia"

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi d’attualità riguardanti anche il Milan. Per quel che riguarda Gianluigi Donnarumma, Lippi ha detto: “È l’erede di Gianluigi Buffon. Un mostro, a 22 anni ha già duecento partite in Serie A. Mi ricorda Buffon per sicurezza, senso della posizione, uscite efficaci senza esagerare per lo spettacolo. Un grande portiere, una ricchezza per l’Italia”.