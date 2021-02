Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi d’attualità riguardanti anche il Milan. Per quel che riguarda Alessio Romagnoli, Lippi ha detto: “È un buon giocatore in una grande squadra come il Milan. Ora deve fare l’ultimo salto di qualità per raggiungere i più grandi”.