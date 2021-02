Lippi sul derby: "Per il Milan è una prova d'appello dopo il ko a La Spezia"

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi d’attualità riguardanti anche il Milan. Sull’imminente derby contro l’Inter, Lippi ha detto: “Un Milan alla prova d’appello dopo il k.o. con lo Spezia che non deve far dimenticare tutto il bello dell’ultimo anno. E un’Inter però concreta come Antonio Conte e senza coppe a cui pensare”.