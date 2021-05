Lipsia, è ufficiale il rinnovo di contratto per Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, ex obiettivo di mercato del Milan, ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia fino al 2026. A dare la notizia è lo stesso club tedesco sui suoi profili. Nonostante non abbia mai giocato da gennaio ad oggi per problemi legati alla pubalgia, il Lipsia ha deciso di rinnovare il contratto a Szoboszlai, contratto che scadeva nel 2025.

+++ Szoboszlai-News +++#RBLeipzig und Dominik #Szoboszlai erweitern den bestehenden Vertrag vorzeitig um ein zusätzliches Jahr bis 2026.



Alles zur Vertragsverlängerung https://t.co/6AeCHcy4KC pic.twitter.com/cq5lNNRfDQ — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 19, 2021