Lipsia, Nkunku: "Ibrahimovic è il più forte con cui ho giocato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Christopher Nkunku, attaccante del Lipsia, ha rilasciato un'intervista ad Onze Mondial, nella quale ha parlato anche del PSG, suo ex club: "Sì, guardo ancora le loro partite. È la squadra dove sono cresciuto e ci sono ancora molto legato. Lì ho giocato con Ibrahimovic, il più forte con cui ho condiviso lo spogliatoio. Ha un certo carattere ed è molto tecnico nonostante la sua corporatura, fa ottime mosse, ha segnato tanti gol e mi piace come gioca. Se sono più veloce di Mbappé? Non credo".