Lite Conceiçao-Calabria, Graziani: "Uno sfogo ci può stare, ma deve restare nello spogliatoio"

In merito a quello che è successo tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria al termine di Milan-Parma, Francesco "Ciccio" Graziani, ex attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: "Sono cose che non dovrebbero succedere. Ma ci può stare che in un momento di nervosismo una parola detta o non capita possa portare ad un eccesso. Uno sfogo ci può stare, ma deve restare nello spogliatoio".

Queste le parole in conferenza stampa di Conceiçao sull'episodio: "Vedo le partite e le sento con molta passione. C'era un po' di adrenalina in più. C'è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c'è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c'è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa. Ci siamo chiariti. Scusate per il ritardo, ma ero a programmare già il lavoro di domani".