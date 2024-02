Lite tra Lotito e Capellini per le riforme Lega-FIGC: verranno chieste le dimissioni di Marotta

Il Corriere della Sera approfondisce oggi anche le possibili riforme della Lega Serie A. Dopo le voci dei giorni scorsi, quando si era parlato di una possibile 'scissione' della FIGC e della richiesta da parte di Inter, Milan, Juventus e Roma di ridurre il numero di squadre del campionato da 20 a 18, il quotidiano illustra un altro retroscena.

Nella bozza di progetto della Serie A è stato messo nero su bianco la possibilità di adottare il modello inglese per far sì che le squadre abbiano maggior autonomia e la FIGC avrebbe un ruolo comunque sui temi più importanti anche con potere di veto e Intervento ex post. Questo - si legge sul giornale - "è l’aspetto più dirompente del documento di 26 pagine e 12 punti che contiene una lunga serie di proposte per Figc, governo, Uefa e Fifa: dalla piena indipendenza degli arbitri dalla Federazione, alla valutazione di tetti agli stipendi della rosa (salary cap), passando per l’abolizione della Legge Melandri sulla vendita dei diritti televisivi e il ripristino del regime fiscale per gli impatriati, previsto dal Decreto Crescita".

Venerdì sera sarebbe andata in scena una lite a telefono tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e l’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini a proposito della possibile riduzione delle squadre in Serie A. Sembra che domani in Assemblea verrà chiesto a Beppe Marotta, ad nerazzurro, di rassegnare le dimissioni dalla carica. Le big - spiega il Corriere della Sera - stanno con Gravina, le medio-piccole con Casini.