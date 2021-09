LIV-MIL (1-0): Alexander-Arnold porta avanti i padroni di casa

Al nono minuto si sblocca il risultato ad Anfield, il Liverpool è in vantaggio con Trent Alexander-Arnold. Uno due tra il terzino e Salah sulla fascia, il numero 66 dei Red si inserisce benissimo in area, al limite dell'area piccola lascia partire un tiro-cross molto potente che finisce in rete anche a causa di una deviazione di Tomori. Nulla da fare per Mike Maignan, Liverpool-Milan 1-0.