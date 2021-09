LIV-MIL (1-2): Diaz porta i rossoneri in vantaggio!!!

Milan in vantaggio ad Anfield, che reazione dei rossoneri!!! Azione stratosferica di Leao che conduce palla e salta un paio di uomini, serve Rebic in area, il croato mette in mezzo per Theo che calcia a botta sicura: Robertson salva sulla linea, arriva Diaz che deve solo spingerla in rete! Che reazione della squadra, 1-2 ad Anfield al 43esimo!