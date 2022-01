LIVE - Costa d'Avorio-Algeria (1-0): Kessie porta in vantaggio i suoi

Si sta giocando, con fischio d'inizio alle 17:00, Costa d'Avorio-Algeria, valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. La squadra ivoriana è passata in vantaggio al 22esimo con la rete del rossonero Franck Kessie, abile ad inserirsi in area e a calciare di prima in rete l'assist perfetto di Pepe.

In questo momento, la Costa d'Avorio sarebbe qualificata come prima del girone, mentre l'Algeria sarebbe eliminata. Seguiranno aggiornamenti in diretta.