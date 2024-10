live mn Allenatore Brugge: "Il pubblico non era contento del cambio di Leao. Ci ha fatto male la qualità del Milan"

vedi letture

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, è in conferenza stampa dalla pancia di San Siro al termine della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata di Champions League.



Segui in diretta le dichiarazioni dell'allenatore del Club Brugge con il live testuale su MilanNews.it.

Sempre la stessa storia?

"Sì, sempre la stessa storia. Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio nel primo tempo, poi un angolo e vantaggio del Milan".

Come valuta il rosso a Onyedika?

"Non l'ho ancora rivisto. Onyedika tenta di recuperare palla, ma è stato un contrasto molto forte. Ci siamo adattati, abbiamo pareggiato, poi 2-1 e 3-1 e abbiamo cercato di evitare il peggio".

Cosa è successo dopo il 2-1?

"Abbiamo cercato di chiudere le fasce e l'interno. Fino al 2-1 abbiamo giocato bene, poi la nostra batteria si è svuotata. Il Milan ha molta qualità. Hanno tentato di rompere la nostra organizzazione".

Che ne pensa di Leao?

"Il pubblico non era contento del cambio di Leao. Ci ha fatto male la qualità del Milan, non tanto i singoli".

Tanti complimenti...

"Siamo orgogliosi di questi commenti positivi, ma non abbiamo fatto punti. In Champions devi essere più cinico".

Termina qui la conferenza.