LIVE MN - Chelsea, Potter: "Complimenti a Leao, è un top player. Milan squadra fenomenale"

Il tecnico del Chelsea Graham Potter, dalla sala stampa di Stamford Bridge, presenta la sfida contro il Milan. Segui la diretta testuale su Milannews.it

Sul provare a vincere in casa: "Giochiamo con una squadra diversa, una squadra fenomenale, ogni gara è diversa da quella prima. Dobbiamo provare a prendere punti, importante vincere partite in casa ma giochiamo contro una delle migliori squadre, deve essere una bella atmosfera allo stadio, siamo davvero eccitati.

Edouard Mendy potrà rientrare fra i convocati? "Mendy si sta allenando da giorni, sarà convocato. Abbiamo bisogno di competizione in ogni ruolo. Aveva un po' di dolore al fianco e altri avevano dei problemi, ma si sono allenati tutti e posso dire che stanno bene anche se non sono al massimo".

Sul progetto del Chelsea: "I proprietari sono molto ambiziosi, stanno cercando di far crescere la squadra e portare il club più in alto possibile".

Su Nkunku: "Non parlo dei giocatori degli altri club".

Su Kante: "La mia priorità è di portarlo al suo massimo, non abbiamo molto giocatori come lui nel calcio mondiale, ed è quella la mia priorità".

Su Cristiano Ronaldo al Chelsea: "Potete chiedere tutto il giorno degli altri giocatori, ma non ne parlo. Parlo solo dei nostri giocatori".

Sull'alternanza dei portieri: "Se guardate le partite è veramente un calendario pazzesco, non ho fretta di definire un portiere piuttosto che un altro".

Su Koulibaly: "Sono rimasto impressionato da lui, dalla sua personalità. Capisce che ha dovuto aspettare un po per giocare. Si allena bene, viene da una squadra in cui era molto in fiducia ma le cose in Premier League sono diverse. Giocatore incredibile".

Cosa avete imparato dalla prima gara di Champions? "C'è differenza tra giocare in casa e fuori, è stato un periodo un po strano, però mi sono divertito. Dobbiamo giocare al massimo altrimenti diventa difficile".

Cosa ne pensa di Leao? "Sono davvero sorpreso in modo positivo da quello che ha fatto, fa la differenza in attacco con gol e assist, congratulazioni, è un top player. Poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan. Ha le capacità e il talento di poter giocare bene anche in Premier League".



Sul Milan e Giroud: "Hanno un'idea di come attaccare e difendersi, giocano proprio bene. Giroud lo conoscono bene qui, usa la sua forza e le sue qualità. Ho voglio di giocare questa gara e vogliamo provare a prendere il risultato migliore".

