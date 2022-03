LIVE MN - Commento post derby: c'è un problema. Verso il Napoli: Ibra? | Ne parliamo alle 19 in diretta Twitch

© foto di MilanNews

I TEMI E GLI OSPITI

Ieri si è giocato il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia: commenteremo insieme la prestazione dei rossoneri, analizzando i pregi e i difetti dell'attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli. Penseremo poi, ovviamente, al prossimo impegno: domenica c'è la sfida Scudetto tra Napoli e Milan. Quali sono le ultime di formazione? Ibra può recuperare?

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Filippo D'Angelo, Gigi Torre e Tiziano Palmieri; conduce Antonello Gioia.

