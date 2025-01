live mn Conceiçao: "Fofana gioca sempre, ma lui mi dice che vuole sentire l'inno. Sull'attaccante..."

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Girona, valida per la settima giornata della Champions League Phase e vinta per 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Rafa Leao.

Segui le dichiarazioni di Conceiçao con il live testuale su MilanNews.it.

Bilancio della serata.

"Buone cose: importante la vittoria, senza dubbio. Ringrazio i tifosi che sono stati con la squadra, lo sono sempre; oggi hanno dato questo supporto che ne avevamo bisogno. In alcuni momenti della partita potevamo fare molto di più. La compattezza della squadra è veramente importante: ci stiamo lavorando tanto. Dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi stanno accettando questo tipo di lavoro. Non abbiamo molto tempo, ma dobbiamo migliorare e lo sapevamo già. Complimenti ai ragazzi, vincere una partita in Champions non è semplice. C'è ancora una partita da fare: bisogna andare a Zagabria e vincere".

Tante occasioni sprecate. Serve una punta? Serve Santiago Gimenez?

"Abbiamo lavorato per puntare sulle debolezze dell'avversario e siamo arrivati a fare cose interessanti in verticale. Nel secondo tempo c'è stata più voglia di non prendere il gol del pareggio che di segnare un altro gol, e io lo capisco. Per me essere al Milan è una responsabilità grande. Lavoriamo al massimo, anche i giocatori. Lavoriamo tanto per avere una evoluzione senza palla: avere un gruppo solido per non far sì che l'avversario arrivi facilmente davanti a Maignan... Con tutto il rispetto per il Girona".

Ha chiesto la punta ai dirigenti?

"Sono stanco... (ride, ndr)".

Fofana gioca sempre...

"I suoi dati fisici sono buoni. Lui mi diceva che a Monaco non giocava la Champions, qui sente l'inno e ha una motivazione incredibile. Se lui sta bene di testa, può fare tutte le partite. Non è un problema. Speriamo che non abbia problemi come li ha avuti Royal. Fofana è forte".

Le fanno piacere le frasi di Leao?

"L'allenatore è una persona molto felice quando i giocatori parlano così di lui. Io non ho casa, sto 24 ore su 24 a Milanello e con lo staff facciamo di tutto per dargli tutti gli elementi. A Leao chiedo altre cose, che forse prima non gli venivano chieste, ma se lui ha questo atteggiamento può avere un salto di livello importante. Un giocatore ha palla due minuti, il resto si deve muovere e questo non è negoziabile per me. La squadra pensa tutta allo stesso modo.. Se fa così, diventerà uno dei migliori al mondo".

Termina qui la conferenza.