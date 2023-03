LIVE MN - Conte in conferenza: "C'è una differenza abissale tra Milan e Tottenham"

"Penso che le partite siano state equilibrate, sia l'andata che il ritorno. Forse all'andata a San Siro dovevamo approfittarne di più. In queste tre settimane il Milan ha recuperato il portiere ed è importante. Noi invece continuiamo a lamentare assenze importanti. La differenza l'ha fatta la pericolosità e il Milan è stato più pericoloso, con giocatori come Théo, Leao e Giroud che ti creano grosse problematiche. Offensivamente come squadra abbiamo creato poco rispetto a quel che avremmo dovuto creare. Circa la delusione della mancata qualificazione ai quarti, quella c'è come giusto che sia. Ma rispetto a un anno fa, dove fummo eliminati nella fase a gironi in Conference League abbiamo fatto progressi. Siamo usciti contro una squadra che ha vinto lo scudetto. La differenza fra noi e loro è che loro hanno vinto e noi sono tantissimi anni che non vinciamo. Questa è la differenza abissale che c'è".

Che differenza c'è tra l'eliminazione in FA Cup e quella in Champions?

"In FA Cup abbiamo giocato molto male, i giocatori non hanno giocato bene. Abbiamo perso una grande occasione per andare avanti. Oggi abbiamo provato a fare la partita, ed è una grande differenza, peraltro contro una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso. Il Milan è una grande squadra con una grande storia. Sono dispiaciuto per i tifosi".

Qual è il suo futuro?

"Ho un contratto in essere, il Tottenham conosce i miei pensieri. Alla fine della stagione ci incontreremo e prenderemo una decisione".