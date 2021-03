LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Inter-Milan (2-1) - Brutta sconfitta, rossonere in difficoltà

Brutta sconfitta per le rossonere, l'approccio al match è stato completamente sbagliato sin dall'inizio. Milan in balia delle nerazzurre per i primi venti minuti, nel secondo tempo, invece, sono poche le occasioni per le rossonere: solo un palo salva l'Inter, ma per il resto poca roba. Ci si giocherà tutto nel match di ritorno.

93' Finisce qui. Il Milan perde la semifinale d'andata di Coppa Italia.

90' Tre minuti di recupero.

85' Milan tutto in attacco in questo finale di match!

80' Cambio nell'Inter: dentro Tarenzi, fuori Mauro.

78' Cambio per il Milan: dentro Mauri, fuori Conc.

76' Corner per l'Inter: con il ginocchio Debever impatta il pallone e colpisce il palo. Le rossonere sono ancora in gara!

74' Azione strepitosa di Giacinti sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo per Dowie. La numero 10 rossonera a botta sicura prende in pieno Gilardi, che spedisce in corner.

71' PALO! Sterzata di Grimshaw in area, conclusione di mancini e palla che si stampa sul legno. Rossonere vicinissime al pareggio!

67' Corner per il Milan: confusione in area di rigore, ma la difesa nerazzurra riesce a spazzare via la minaccia.

62' Cartellino giallo per Rincon.

53' Tiro cross di Bergamaschi che va vicino all'incrocio dei pali.

50' Corner per il Milan: la difesa nerazzurra spazza via.

45' Inizia il secondo tempo.

Dopo un inizio schock delle rossonere, che in 12 minuti subiscono due gol, la solita Valentina Giacinti riapre la semifinale d'andata di Coppa Italia con un pallonetto a superare Gilardi. Poche emozioni dopo il primo quarto d'ora. Si prospetta un secondo tempo vivace, con le rossonere che proverano in ogni modo a vincere la partita.

45' Fine primo tempo.

41' Corner per l'Inter: traversone di Rincon, la difesa del Milan respinge.

34' Cartellino giallo per Pandini.

31' Fase confusionale dal match: molti errori da parte di tutt'e due le squadre negli ultimi dieci minuti.

21' Giacinti si accentra e fa partire il sinistro. Conclusione alta sopra la traversa

15' GOOOOOOOOOOL! Il Milan accorcia le distanze! Conc serve Giacinti, che con un pallonetto supera Gilardi e realizza la rete del 2-1!

12' Raddoppio Inter! Moller entra in area di rigore e lasca partita un sinistro che finisce sotto la traversa. Rossonere in balia delle nerazzurre.

11' Tiro di Conc dalla lunga distanza. Palla fuori di molto.

7' Dribbling ubriacante di Conc in area di rigore, mette in mezzo, ma la difesa dell'Inter spazza in corner.

4' Gol dell'Inter! Korenciova si supera e ipnotizza Rincon dagli 11 metri, ma sulla ribattuta Marinelli non sbaglia.

3' Calcio di rigore per l'Inter! Fusetti colpisce la palla di mano in mezzo all'area.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Inter, match di andata della semifinale di Coppa Italia. Il Milan di Maurizio Ganz affronterà le ragazze di Attilio Sorbi. Sarà sicuramente una partita avvincente, d'altronde il Derby è una partita a sè. Rimanete con noi per vivere ogni minuto di questo match! Buona partita!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Korenchova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Grimshaw, Conc, Rask; Dowie, Giacinti, Hasegawa. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Morleo, Tamborini, Coda, Vitale, Mauri, Simic. All: Maurizio Ganz.

INTER (4-3-3): Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Moller, Mauro, Marinelli. A Disposizione: Aprile, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Tarenzi, Passeri, Vergani. All: Attilio Sorbi.