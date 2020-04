LIVE MN - Coronavirus, taglio stipendi: ecco quanto risparmierebbe il Milan. I numeri del bollettino nazionale

18.04 - Secondo quanto riporta la Protezione civile sono stati effettuati 33.713 tamponi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 755.545 tamponi.

18.03 - Come ogni giorno la Protezione civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i numeri:

• Casi attuali: 94.067 (+880, +0,9%)

• Deceduti: 17.127 (+604, +3,7%)

• Dimessi/Guariti: 24.392 (+1.555, +6,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.792 (-106, -2,7%)

Totale casi: 135.586 (+3.039, +2,3%)

15.49 - Per la prima volta in Cina non è stato registrato alcun decesso legato al coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino nell'aggiornamento quotidiano. La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 32 casi di contagio da COVID-19, tutti importati, e per la prima volta nessun decesso dallo scoppio della pandemia.

15.03 - Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato ai microfoni di Radio Capital. Queste le sue parole: "La normalità tornerà solo quando avremo un vaccino. Fino ad allora avremo accuratezza nei contatti e senso di responsabilità, che guiderà la ripresa e la riapertura delle attività. Nelle prossime settimane dovrà essere potenziata la medicina preventiva sul territorio. I test sierologici a disposizione sono tanti, vanno uniformati su scala nazionale. E vanno uniformate le indicazioni su chi fare i test, non possiamo pensare di farli a tutti gli italiani".

15.01 - "La dichiarazione della Lega Serie A ci pare estemporanea perché ancora non sappiamo che fine faranno i campionati; dichiarazione quindi che lascia il tempo che trova. Saranno le leggi statali e le norme della Figc a regolare le singole posizioni". Così, in una nota, Renzo Ulivieri, presidente dell'Aiac in merito alla riduzione degli stipendi decisa dai club di Serie A. "Stando così le cose vorremmo evitare ogni tipo di polemica, perché non è tempo. Semmai il tono, che ci pare padronale, ovviamente non ci garba. I nostri allenatori di alto livello sono andati oltre la 'disponibilità'- prosegue - perché hanno manifestato sin da subito la 'volontà' di contribuire. Va però ricordato che alle dipendenze delle società di calcio ci sono 'altri' allenatori, istruttori, preparatori e collaboratori che hanno meri redditi di lavoro: anche al di sotto delle medie nazionali. Su questi redditi non è ammissibile pensare ad alcuna riduzione. Per umanità". (ANSA).

14.39 - Ai microfoni di 'Radio1 Sport', il presidente dell'AIC Damiano Tommasi è tornato sulla spaccatura con la Lega Serie A che ieri, con un comunicato, ha dato le sue linee guida per ciò che concerne il taglio degli stipendi: "Quello che ha pubblicato la Lega non è una proposta, ma un suggerimento alle società. Non c'era nessun accordo da trovare perché non abbiamo mai parlato con la Lega di taglio di stipendi o di riduzione. In un momento come questo si mette alla gogna un'intera categoria in questo modo per ottenere benefici economici ma ci si dimentica che questi stipendi sono previsti dalle società e pagati dalle società. E' paradossale che gli imprenditori mettano in cattiva luce i propri calciatori. C'è da trovare una soluzione ma la soluzione si trova quando tutti sono disposti a fare la propria parte. Oggi, purtroppo, chi deve far quadrare i conti taglia i costi ma c'è schizofrenia perché da una parte si dice non vi paghiamo più e dall'altra che a metà maggio si torna in campo. Tutti devono fare la loro parte e i calciatori stanno facendo la loro parte, come testimoniano tutte le discussioni che si stanno facendo tra i giocatori e i dirigenti negli spogliatoi di Serie A, Serie B e Lega Pro".

14.33 - "La crisi per il coronavirus è globale, ma in ogni Paese è differente. Il livello di indebitamento del calcio italiano è molto elevato, il doppio di quello di Liga e Bundesliga, con un giro d'affari inferiore. La situazione economica della Serie A è molto più complicata e la soluzione non può essere ingaggiare Messi. E comunque non credo andrà via". In piena crisi per il coronavirus, il presidente della Liga, Javier Tebas, liquida le suggestioni su un approdo della stella del Barcellona nel calcio italiano, parlando in una videoconferenza con i media internazionali. (ANSA).

14.06 - Arriva il primo esame del sangue tutto made in Italy, per verificare chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la multinazionale di diagnostica DiaSorin è pronta al lancio di un test sierologico costruito in vitro. Entro due settimane è attesa la certificazione Ce, poi potranno partire i test sulla popolazione (con un costo inferiore a 5 euro ciascuno). Il risultato arriva in un’ora. In Italia potranno essere processati circa 500.000 campioni al giorno. Il test italiano serve a rilevare chi, dopo aver contratto il virus ed essere considerato guarito perché i due tamponi a distanza di qualche giorno sono negativi, ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi di nuovo, in pratica certifica una patente di immunità. L’esame funziona come un normale prelievo ematico.

13.32 - La questione relativa al taglio degli ingaggi dei calciatori sta creando parecchie polemiche. Da una parte la Lega di Serie A e i club, dall’altra l’AIC - quindi gli stessi giocatori - con il presidente Damiano Tommasi che ha parlato di "proposta vergognosa e irricevibile". Ma quanto risparmierebbero le società? Il Milan ha un monte stipendi (lordo) di 102.2 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, se il taglio sarà di due mensilità, i rossoneri otterrebbero un risparmio di 17 milioni, se le mensilità diventassero quattro, invece, la cifra salirebbe fino a 34.1 milioni di euro.

13.13 - L'idea della FIFA, già presentata all'UEFA, all'ECA e alle Leghe, è quella di iniziare la prossima stagione il 30 agosto, o al massimo il 13 settembre. Ferie brevissime e subito in campo a pochi giorni dalla fine della Champions che potrebbe concludersi l'8 agosto. Non c'è niente di deciso, ma si tratta comunque di una indicazione molto forte che sarà presto dibattuta. I margini per cambiare però, sia per i calendari che per il mercato extra large fino a Natale, sono decisamente ridotti.

13.04 - In Spagna, ci sono stati altri 743 decessi per il coronavirus, che fanno salire così il numero dei morti a 13798 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i contagiati, c'è stato un aumento di 5478 positivi in più rispetto a ieri, mentre sono 7069 i pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati in terapia intensiva.

13.02 - La Gazzetta dello Sport parla ampiamente della linea dura dei club sul capitolo del taglio degli stipendi. Le società di Serie A sono unite: niente marzo e aprile, quattro mesi senza stipendio se la stagione non ripartirà. I Presidenti concordi sul taglio totale degli ingaggi nel periodo senza calcio ma l'Assocalciatori non ci sta e dice che è una misura "irricevibile, senza senso: così i giocatori sono messi in cattiva luce". Si va verso una trattativa squadra per squadra: i club chiedono responsabilità, dall'altra parte la dura risposta dell'AIC.

12.46 - "La paura di una serie di cause legali dietro la ripartenza a tutti i costi". Così il Corriere della Sera in edicola oggi nella sua sezione sportiva a pagina 43. Dalla FIGC ogni giorno una data, la pressione dell’UEFA e di chi minaccia le vie giudiziarie. Non si ha il coraggio, la prudenza, l’etica, il buon senso di fare come in Belgio dove chi governa il pallone ha scritto la parola "fine".

12.26 - Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Serie A con questo titolo: "L'anno che verrà non conosce soste". Il campionato del 2020/2021 - si legge - non ha già più spazi liberi ed è obbligatorio finire entro maggio per via dell'Europeo: in autunno si andrà in campo ogni tre giorni.

11.24 - Ai microfoni de "La Politica nel Pallone", su Gr Parlamento, Adriano Galliani ha parlato dei problemi del calcio provocati dall’emergenza Coronavirus: "Se interrompiamo la stagione ci sarà una grande riduzione dei ricavi per cui, secondo me, la soluzione va trovata facendosi affiancare da un grande advisor che valuti caso per caso, se sia più conveniente concludere al 30 giugno, al 30 luglio o al 30 agosto e così via, perché ciascuna soluzione comporta ricavi molto diversi fra loro. Auspico che venga presa la strada che porti meno riduzione dei ricavi, soprattutto in Serie A. Il calcio italiano ha un’infinità di miliardi di debiti, i mancati ricavi potrebbero portare molte squadre sull’orlo del collasso, e bisogna trovare anche un sistema per evitare i contenziosi con le tre fonti di ricavo, pubblico, sponsor e pay-tv. La competenza è del Consiglio federale - ha aggiunto l’ex dirigente del Milan - manderei in Champions le prime 4 ma facendo una classifica, mentre credo sia impossibile fare le retrocessioni, per cui andrà trovata una soluzione per avere meno contenziosi legali. Vedo per il prossimo anno una Serie A a 22 squadre e una B a 21-22. Il calciomercato? Penso che sarà una sessione di scambi, come nello sport americano".

11.05 - Il 4 maggio data possibile per l'inizio della vera ripartenza. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera di questa mattina che parla del compito degli scienziati di indicare al governo la strada da percorrere per contenere il contagio da Coronavirus. Si procederà per tappe: da metà aprile potrebbe essere concesso ad alcuni settori dell’imprenditoria e del commercio di ricominciare a lavorare. Ma per uscire di casa, tornare a passeggiare, incontrarsi con parenti e amici liberamente, dovranno trascorrere ancora altre settimane. Molto più complicata appare la strada per la riapertura di palestre e piscine dove è più difficile impedire il contatto tra le persone e dunque il rischio di contagio da Covid-19.

10.46 - Il Milan sta portando avanti una serie di iniziative per aiutare la collettività in questo momento di forte emergenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero, in settimana, consegnerà a domicilio beni di prima necessità e articoli sanitari (in particolare mascherine) ai circa duemila abbonati over 65, mentre sono stati donati trenta tablet al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che stanno studiando da casa. A questo si aggiungono la raccolta fondi a favore di Areu e la donazione di 100mila dollari da parte della "Gordon and Jenny Singer Foundation" al San Raffaele per l’acquisto di ventilatori polmonari.

09.44 - "Calcio: la Germania riparte, l'Italia litiga sugli stipendi". Questo il titolo nella parte centrale della prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Secolo XIX. La Bundesliga ha stilato il programma: potrebbe tornare in campo già il 3 o il 10 maggio. Da ieri le squadre hanno ricominciato gli allenamenti: sì al pallone, ma vietati i contatti fisici. I club di Serie A: via subito due mensilità, altre due trattenute se la stagione non riparte. Alta tensione con l'Aic, Tommasi: "Irricevibile, modo di operare preoccupante".

09.01 - "Tagli e schiaffi". Questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ormai è scontro totale sul taglio degli stipendi dei calciatori della nostra Serie A. Ieri l'accordo tra Lega e club sul possibile taglio da 2 a 4 mesi, molto dipenderà dalla possibile ripresa delle ostilità. L'Associazione Italiana Calciatori, però, non ci sta. Damiano Tommasi: "Proposta vergognosa e irricevibile".

08.32 - "Salviamo il calcio". Queste le parole dell'a.d. del Monza ed ex storico dirigente del Milan, Adriano Galliani, nell'apertura della prima pagina di Tuttosport. L'allarme è lanciato, ma le proposte per disinnescarlo non mancano: "In caso di blocco definitivo manderei le prime quattro in Champions League, Serie A a 22 squadre e la B a 21-22". Parla anche l'ex allenatore del Torino, Giancarlo Camolese: "Spero che tornino le condizioni per giocare: sarebbe un'estate piena di belle partite".