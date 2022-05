LIVE MN - Dalle 17 in diretta Twitch con i MEDUZA! Temi: cessione Milan e calciomercato

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A partire dalle 15:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Sarà una puntata davvero speciale. Ad una settimana dai festeggiamenti in onore dello Scudetto vinto, la nostra redazione ospiterà dei milanisti famosi in tutto il mondo: i MEDUZA, band autrice di numerose e conosciutissime canzoni come Piece of Your Heart (con i Goodboys), Lose Control (con Becky Hill e i Goodboys) e Tell It to My Heart (feat. Hozier).

Ne discuteremo con voi dalle 17 alle 29 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio, Enrico Ferrazzi, Gigi Torre, Filippo D'Angelo e Francesco Finulli; conduce: Rino De Niro.

Campioni d'Italia, vi aspettiamo!