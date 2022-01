LIVE MN - Dalle 19 siamo in diretta su Twitch! I temi: Tomori, tra recupero e calciomercato. Urge un acquisto

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

I TEMI E GLI OSPITI

Nonostante il Milan continui a vincere sul campo (tre vittorie in tre partite nel 2022), gli infortuni non stanno dando una mano a Stefano Pioli: capiremo insieme - in attesa del comunicato ufficiale - i tempi di recupero di Tomori, cercando di capire chi possa arrivare dal calciomercato in difesa e chi potrà sostituirlo nelle prossime importanti partite. Serve intervenire!

Ne discuteremo dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Gianluigi Torre ed Enrico Ferrazzi; conduce Antonello Gioia.

