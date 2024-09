live mn Fonseca in conferenza: "Confesso una cosa per Leverkusen. Theo e Leao? Voglio dire che..."

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri.

Segui in diretta le dichiarazioni di Fonseca con il live testuale su MilanNews.it.

Non avete preso gol...

"Importante non prendere gol. Il Lecce ha giocato una partita positiva. Noi siamo in crescita, ma io voglio di più. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, abbiamo dominato, ma dobbiamo apprendere a giocare questo tipo di partite senza spazio: dobbiamo essere più pazienti, avere un gioco posizionale più rigoroso. Manca crescere su questo".

Quando ha deciso di far giocare Morata?

"Ho parlato con lui: voleva giocare e per me era importante farlo giocare. Col risultato abbiamo gestito la sua situazione".

E ora bel test col Leverkusen?

"Sarà una partita diversa. Siamo fortunati perché giochiamo la Champions con due delle squadre che giocano il calcio migliore, con un gioco posizionale molto molto forte, ma solo ora - devo confessarlo - inizierò a pensare al Leverkusen. Mi piacciono molto e li guardo ogni tanto, ma ora lo farò con l'occhio dell'allenatore".

Theo ha detto che lui e Leao non erano al top dal punto di vista mentale...

"Io devo dire una cosa: mai abbiamo avuto problemi tra noi. Io ho deciso di non farli giocare contro la Lazio, hanno capito e accettato e dopo quello che è successo sono stati tanti dialoghi con i giocatori per capire cosa stava succedendo fisicamente e tatticamente, per far capire loro il nostro modo di giocare e capire noi come loro possono aiutare la squadra. E loro sono entrati in quello che noi vogliamo. Theo è arrivato tra gli ultimi, hanno pochi allenamenti con noi. Theo ha giocato tantissimo l'anno scorso tra club e nazionale. È arrivato qui senza fare niente durante le vacanze e ha bisogno di più tempo per star fisicamente bene. Sono tutte queste cose. Ma noi siamo stati sempre uniti, abbiamo parlato tanto senza problemi".

Milan primo per una notte in classifica...

"È il bello del calcio. Noi dobbiamo sempre essere equilibrati perché le cose possono cambiare. È stato importante vincere il derby, ma per me era importantissimo vincere anche oggi. Non è una critica, ma questa squadra negli ultimi anni non faceva calcio posizionale, ma spesso contropiede. Noi ora dobbiamo creare gli spazi con un posizionamento rigoroso facendo le cose nel momento giusto. La squadra oggi ha fatto bene, ma io voglio di più".

Come sta con Leao?

"Parlare la stessa lingua aiuta. Io ho sempre avuto un bel rapporto con lui, una relazione aperta. Gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore, ma che ora deve essere un giocatore per la squadra. Mi piace molto che è decisivo: oggi ha fatto un grandissimo assist per Theo. Mi piace ancora di più che vedo la sua crescita in difesa, che è nel posto giusto per pressare quando ne abbiamo bisogno. Oggi Rafa è un giocatore diverso. Non è perfetto, non fa sempre bene, ma lo fa tante volte e valuto tanto il suo sforzo per aiutare la squadra".