Fonseca in conferenza: "Saelemaekers terzino? Abbiamo lui, Bartesaghi e Terracciano. Non penso che abbiamo bisogno di un vice Theo"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino 2-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Segui le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

È stato un Milan diverso oggi da quello di Pioli?

"Sono d'accordo in parte che non sia stato un Milan diverso. Poi non voglio fare paragoni. Oggi siamo stati troppo passivi nel primo tempo, ma è un problema collettivo. Senza palla siamo passivi, è stato evidente nel primo tempo: li abbiamo lasciati costruire con tempo e spazio per poi soffrire dietro. Poi nella ripresa siamo migliorati, abbiamo recuperato la palla più alta. Dobbiamo migliorare cose dal punto di vista difensivo. Io voglio una squadra più aggressiva senza palla".

Cosa è mancato davanti?

"Quando non abbiamo il controllo della palla, e nel primo tempo il possesso è stato 50-50, è normale non arrivare in area con tanti giocatori. Io voglio recuperare palla più avanti, voglio essere più vicino alla porta. Se passiamo 45 minuti a difendere è difficile essere lucidi davanti".

Adrenalina nel finale cosa positiva?

"Non serve avere il risultato per avere fiducia. Dobbiamo essere squadra forte, non vivere di momenti individuali".

MN - Perché Saelemaekers terzino? Manca un vice Theo?

"Ho deciso di avere Saelamekers da terzino sinistro perché i nostri terzini avevano spazio per attaccare. Ci sono altre soluzioni: Terracciano, Bartesaghi. Sono giovani con qualità. Theo è un giocatore diverso. Abbiamo tanti giovani interessanti: non penso che abbiamo bisogno di un vice Theo".