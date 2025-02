live mn Italiano: "Calabria non ha i 90 minuti. De Silvestri quando è concentrato può tenere anche Leao"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A giocato oggi al "Dall'Ara".

Segui in diretta le parole di Italiano con il live testuale su MilanNews.it.

Per cosa gioisci?

"Prestazione in primis. Abbiamo preparato una doppia partita questa settimana, quella di oggi e quella contro il Cagliari. Era un recupero, avevamo voglia di aggiungere punti alla nostra classifica e ci siamo riusciti: grande prestazione, vittoria meritata, creato tanto e concesso poco. Sono felice per la reazione dei ragazzi, non commettiamo errori soprattutto in casa e questo carattere ci permette rimonte importanti. Il Milan è una grande squadra, con talento, velocità, campioni e se vanno sopra poi ti castigano se cerchi di recuperare. Noi siamo stati bravi".

Che batterie hai messo a Ndoye?

"Non gufiamo (ride, ndr). Sta bene. Deve avere la stessa mentalità anche fuori casa, abbiamo bisogno di lui. Ma tutti eh: va trovata una soluzione anche in trasferta, trovando le soluzioni che abbiamo in casa".

Sei contento di tutti?

"È stato fatto un discorso anche per la partita col Cagliari. C'è gente più riposata che può partire dall'inizio. Vediamo chi riusciamo a mettere in campo di quelli che hanno battagliato oggi contro il Milan".

In Coppa Italia c'è l'Empoli.

"All'Empoli ci penseremo dopo, ha vinto tutte le partite in trasferta. De Silvestri? Abbiamo lui, c'è Calabria. Calabria non giocava da tanto e i 90 minuti a Parma... Era tutto programmato. Lollo quando è concentrato può tenere botta anche su Leao".