LIVE MN - Juve-Milan: le scelte di Sarri e Pioli per la semifinale di Coppa Italia

20.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Rabiot, Muratore, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zamacchia.

Milan: Donnarumma G.: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Gabbia, Duarte, Krunic, Laxalt, Biglia, Brescianini, Saelamaekers, Leao, Maldini, Colombo, Olzer.

19.05 - CONFERME DI FORMAZIONE - Secondo quanto riferito da Sky Sport, al termine della riunione tecnica giungono conferme sulla formazione scelta da Pioli per affrontare la Juventus: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

18.30 MINUTO DI SILENZIO - Con una nota la FIGC ha comunicato che "in occasione della ripresa delle competizioni calcistiche, il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle semifinali e della finale di Coppa Italia di Serie A, delle gare della prima giornata dei campionati organizzati dalla LNP Serie A e LNP Serie B che vedrà la partecipazione di tutte le squadre, nonché della finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare della prima fase dei play-off e play-out di Serie C per ricordare tutte le vittime della pandemia di COVID-19".

17.30 IMPRECISIONE - Sempre a partire dagli ottavi, il Milan è la squadra che ha cercato più volte il gol di testa senza riuscirci; 13 i tiri dei rossoneri: ben otto in più della Juventus che invece ha segnato con questo fondamentale una rete con Bonucci nei quarti dello scorso gennaio contro la Roma

17.00 SVOLTA QUARANTENA - (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Non scatterà la quarantena per l'intera squadra nel caso uno dei giocatori o dei membri dello staff risultasse positivo. E' la modifica chiesta dalla Federcalcio e accolta dal Comitato tecnico scientifico: in caso di positività infatti ad andare in isolamento sarà solo il giocatore positivo mentre il resto della squadra sarà sottoposto a tampone per vedere se ci sono altri contagi. La modifica delle modalità della quarantena consentirà alla squadra di non fermarsi e al campionato di proseguire. (ANSA).

16.45 SEMIFINALE DI RITORNO - Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990, contro il Napoli; da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte.

16.30 REBIC PROTAGNOISTA - Ante Rebic ha preso parte al 40% dei 20 gol realizzati dal Milan nel nuovo anno solare in tutte le competizioni, segnando sette reti, compresa quella nella semifinale d’andata di Coppa Italia, condite da un assist.

16.15 ULTIMA VITTORIA A TORINO - La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe giocate contro il Milan in tutte le competizioni; i rossoneri non strappano i tre punti in casa bianconera dal match di Serie A del marzo 2011, quando il gol vittoria (1-0) fu firmato da Rino Gattuso.

16.00 ULTIMA VITTORIA - Il Milan non batte la Juventus dalla Supercoppa Italiana di dicembre 2016 (ai rigori) e nei 90 minuti dal match di Serie A di ottobre 2016 (1-0 firmato Locatelli a San Siro).

15.12 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta questa mattina le nuove regole che sono state introdotte per la ripresa del calcio e che faranno il loro debutto stasera in Juventus-Milan di Coppa Italia: le sostituzioni passano da 3 a 5 (potranno essere distribuite però soltanto in 3 momenti), niente supplementari in caso di parità al 90', niente strette di mano o abbracci dopo i gol, niente sputi, mentre, per quanto riguarda le proteste, potranno essere fatte solo rispettando la distanza di sicurezza di un metro e mezzo (altrimenti il giocatore verrà ammonito per eccessiva vicinanza).

15.00 - Come annuncia il profilo Instagram del Milan, questa sera la squadra rossonera, che sarà impegnata in casa della Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, scenderà in campo con la maglia dedicata agli operatori sanitari italiani in prima linea per l'emergenza coronavirus.

14.50 - Ecco la lista dei convocati di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, per la gara di questa sera contro il Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

DIFENSORI: Rugani, De Sciglio, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci.

CENTROCAMPISTI: Rabiot, Pjanic, Khedira, Bentancur, Matuidi, Muratore.

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Zanimacchia, Olivieri, Vrioni.

Tre assenze importanti per l'allenatore bianconeri: non sono stati infatti convocati Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey.

14.41 - Ecco le probabili formazioni di Juventus e Milan:

JUVENTUS: Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

MILAN: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic

14.03 - Stop ai supplementari, ma con cinque cambi da giocarsi: stasera, con il ritorno del calcio professionistico in Italia grazie a Juventus-Milan, prendono vita le modifiche regolamentari inserite in tutte le competizioni italiane della stagione 2019-20, campionato e Coppa Italia. Lo ha ufficializzato settimana scorsa la Federcalcio "metabolizzando" la direttiva dell’IFAB, l’organismo calcistico mondiale. Inoltre, precisa il comunicato federale, "è stato deciso di prevedere che ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco". E specifica che se le due squadre effettuano il cambio nello stesso momento, quest’ultimo verrà conteggiato per entrambe.

13.26 - Salvo sorprese, questa sera contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, schiererà dal primo minuto sia Douglas Costa che Miralem Pjanic: il primo completerà il tridente bianconero con Ronaldo e Dybala, mentre il regista bosniaco tornerà titolare davanti alla difesa dopo l’esclusione con l’Inter a vantaggio di Bentancur. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera.

13.14 - In caso di 1-1 dopo i 90' regolamentari, questa sera Juventus e Milan andranno subito ai rigori senza giocare i supplementari. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i possibili cinque rigoristi delle due squadre: per i bianconeri potrebbe essere Dybala, Pjanic, Bonucci, Ronaldo e Douglas Costa, mentre per i rossoneri potrebbero calciare Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic e Romagnoli.

13.02 - Questa sera, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Giacomo Bonaventura avrà una grande chance dal primo minuto: nonostante la sua amarezza per l'addio ormai certo a fine stagione (il Milan non gli rinnoverà il contratto in scadenza), Jack vuole lasciare il segno per un'ultima volta. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.

12.49 - Questa sera il calcio italiano riparte dopo l'emergenza coronavirus con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina, ci saranno tante sfide interessanti in campo: Buffon vs Donnarumma in porta, Bonucci vs Romagnoli in difesa, Bentancur vs Bennacer a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Dybala e Cristiano Ronaldo da una parte e Calhanoglu e Rebic dall'altra.

12.37 - Tra i tre trequartisti che stasera contro la Juventus agiranno alle spalle di Rebic, ci sarà anche Lucas Paquetà: il brasiliano ha finora deluso parecchio e per questo spera che il match di questa sera, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, possa essere quello della svolta. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

11.50 - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sullo Stadium che sarà stasera per la gara tra Juventus e Milan. Riapre casa Juve: 300 persone in tutto tra vuoti e silenzio, 96 giorni dopo l'ultima volta. L'ingresso in campo per il riscaldamento vedrà però intatta la playlist con gli AC/DC e Thunderstruck ad accompagnare Bonucci e compagni. Niente applausi ma un percorso diverso, cerimoniale rigidissimo che verrà rispettato nei minimi dettagli. Percorsi e orari differenziati per le squadre dagli spogliatoi al campo fino all'antidoping, anche gli arbitri dovranno portare la mascherina fino all'ingresso in campo. Niente mascotte, niente bambini, 6 raccattapalle, le presenze saranno così divise: 300 totali di cui 60 della squadra ospite, 4 tra Lega e Antidoping. 10 della carta stampata, 10 fotografi, 20 dei diritti tv, 65 della produzione, 25 steward, 6 per il presidio igienico.

11.24 - Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno, a pagina 32, al mondo del pallone con il titolo seguente: "Stadi d'emergenza per il nuovo calcio". Si torna a giocare con un protocollo rigido che cambia abitudini e comportamenti. Spalti deserti, ma stasera - si legge - all'Allianz Stadium effetti sonori per rendere la partita meno vuota.

09.47 - Sul match di questa sera tra Juventus e Milan, il doppio ex Filippo Inzaghi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Juve-Milan non sarà mai come le altre partite. Quando giocavo, la prima grande sfida della stagione era il Trofeo Berlusconi. In estate le squadre erano ancora in rodaggio, ma San Siro si riempiva e anche gli ascolti in tv erano altissimi. La gente aveva voglia di calcio e sarà così pure stavolta. Tra l’altro questa sfida conta tanto. Ci sono tante incognite, nessuno può essere al 100%. La Juve è favorita, è superiore e ha alcuni vantaggi: il risultato dell’andata, il fattore campo anche se non c’è il pubblico, le assenze pesanti nel Milan. Però in una gara secca può succedere di tutto e proprio lo stadio chiuso può essere d’aiuto per i rossoneri. Dal punto di vista tattico non mi aspetto stravolgimenti perché c’è stata solo qualche settimana di lavoro sul campo. Gli allenatori cercano di dare certezze e soprattutto in un momento come questo escluderei grosse novità. Mi spiace che sia saltata la sfida tra Ronaldo e Ibra".

08.24 - "Finalmente Juve-Milan" titola La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Torna il calcio in Italia dopo 95 giorni. Si riparte con la Coppa Italia e con la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium (porte chiuse). Una classica del nostro calcio apre la stagione post-Covid. Ronaldo riparte con Dybala per volare a Roma alla caccia del 30° trofeo. Pioli, senza Ibra e con Rebic, cerca gol e si gioca già il futuro. Più restrizioni: niente abbracci e 300 persone allo stadio. Inzaghi: "Non vedo l'ora. Sarri favorito ma il Diavolo...".