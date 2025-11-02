live mn Milan Futuro-Oltrepò (2-1): vittoria meritata dei rossoneri

I rossoneri vincono meritatamente una gara dominata dall'inizio alla fine e che rischiava di trasformarsi nell'ennesima beffa. Ingresso in campo di Chaka Traoré da giocatore di un'altra categoria: il numero 20 ha spaccato la partita e inciso sul gol di Sia che ha regalato infine i tre punti alla formazione allenata da Massimo Oddo.

94' Triplice fischio, il Milan Futuro vince!

90' Quattro minuti di recupero.

88' Chaka Traoré indemoniato. Altro tunnel sulla trequarti e viene abbattuto. L'arbitro non ammonisce il calciatore dell'Oltrepó che sta impazzendo con il numero 20 rossonero.

84' GOOOOOLLL DEL MILAN FUTUROOOOO! SIAAAAA! Chaka Traoré ha spaccato la partita! Il numero 20 entra in area dalla sinistra, manda al bar due difensori e mette in mezzo. Sia stoppa spalle alla porta e in girata insacca! 2-1 Milan Futuro, meritato!

82' Cambio per il Milan Futuro: fuori Minotti e dentro Gullotta.

77' Gol dell'Oltrepò, 1-1. Buco difensivo centrale del Milan Futuro, Franceschinis salta il portiere in uscita e deposita la palla nella porta sguarnita. Incredibile, dopo una partita dominata il Milan Futuro getta tutto nel finale.

75' Altra azione personale di Chaka Traoré che in progressione ne salta tre e poi serve Magrassi in area, che invece di tirare fa una specie di passaggio al portiere. L'assistente poi sbandiera un fuorigioco che esisteva solo nella sua immaginazione.

71' Cambio per il Milan Futuro: entra Borsani.

64' Azione spettacolare di Chaka Traoré che ne salta quattro con due finte. Il numero 20 tira e viene rimpallato: la palla arriva a Sala che a porta vuota la spara fuori.

60' Si rivede il Milan Futuro in avanti! Palla dentro per Karaca che dal fondo mette in mezzo per Sia. Il numero 10 la lascia a Sala che prova la botta: deviata dalla difesa.

57' Triplo cambio Milan Futuro: fuori Ibrahimovic, Domnitei, Eletu e dentro Chaka Traore, Magrassi ed Hodzic.

51' Oltrepò vicino al pareggio da corner: deviazione fondamentale della difesa.

48' Ammonito Sala per uno sgambetto su Momodu.

46' Comincia la ripresa, palla al Milan Futuro.

Prima frazione di gioco a tinte unicamente rossonere: Milan Futuro meritatamente avanti con il bel gol su punizione di Eletu. La squadra di Oddo ha offerto un giro palla interessante ed un paio di idee intelligenti che però non hanno portato al raddoppio. In ogni caso 45 minuti di gioco ben interpretati dalla formazione U23 del Milan.

45' Fine primo tempo.

43' Ottimo lavoro difensivo di Dutu che interrompe un contropiede pericoloso dell'Oltrepò.

37' Si fa vedere anche l'Oltrepò con un contropiede da calcio d'angolo, tiro dal limite che Bouyer blocca facilmente.

31' Giallo per Raso che atterra un Domnitei lanciato come un treno verso l'area avversaria. Fallo tattico che ferma un'azione pericolosa del Milan Futuro.

28' Milan Futuro all'assalto! Tiro di Cappelletti respinto in modo disperato, rossoneri vicini al raddoppio dopo una mischia da corner.

26' Bella palla di Branca per Sia, il portiere ospite è attento ed in uscita anticipa tutti.

22' Possesso palla continuo e insistito del Milan Futuro che però non trova il varco giusto per colpire.

17' Azione di prima davvero bella del Milan Futuro: palla larga a Cappelletti, cross in mezzo e Diego Sia che a botta sicura trova solo l'esterno della rete. Davvero una manovra avvolgente e ben pensata dei ragazzi di Oddo.

13' Grande giro palla del Milan Futuro. La squadra di Oddo è alla ricerca dello spazio giusto per affondare e provare a raddoppiare.

10' Il Milan Futuro continua a spinger. Schema da corner che libera Branca dal limite: il centrocampista prova il tiro ma viene murato.

7' GOOOOOLLL DEL MILAN FUTURO! VICTOR ELETU DA POSIZIONE IMPOSSIBILE! Punizione dalla trequarti molto defilata che Eletu manda direttamente in porta beffando il portiere avversario, che si aspettava un cross. 1-0 per il Milan Futuro.

4' Brutto fallo in scivolata di Mahi su Karaca, per l'arbitro non è neanche giallo.

2' Milan Futuro vicino al gol con Ibrahimovic! Azione manovrata dei rossoneri fino all'ingresso in area, un paio di rimpalli e poi arriva lo svedese che va a botta sicuro di sinistro: respinge in modo efficace il portiere.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per gli ospiti.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan Futuro, divisa bianca per l'Oltrepò.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Il Milan Futuro, oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, affronta l'Oltrepò in un match valido per la decima giornata del girone B di Serie D. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello. All. Oddo

OLTREPÒ: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso. All. Granoche