Thiago Motta, allenatore della Juventus, è presente in conferenza stampa presso l'Alawwal Stadium di Riyad al termine della sfida contro il Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Segui in diretta le dichiarazioni di Thiago Motta con il live testuale su MilanNews.it.

Siete delusi?

"Visto ciò che abbiamo fatto per 70-75 minuti, non possiamo essere contenti. Abbiamo fatto un buon primo tempo, prendendo il controllo, facendo gol e giocando bene. Nella ripresa potevamo chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Il Milan ha fatto poche cose. Però non abbiamo avuto la reazione all'episodio. Dispiace, perché avevamo iniziato e ripreso bene. Poi non abbiamo avuto la reazione sufficiente: tanta responsabilità nostra".

Rifarebbe i cambi?

"Sempre. Quando sei in campo, prendi delle decisioni per il bene della squadra".

Un altro attaccante non le farebbe comodo?

"Oggi non parlo del mercato, ma parlo di ciò che possiamo fare. La mia grande voglia è migliorare la squadra che abbiamo oggi, senza parlare di mercato, perché con la squadra che abbiamo oggi possiamo fare meglio. Anche io devo migliorare".

Un'altra rimonta dopo la Fiorentina...

"È la prima volta che ci facciamo rimontare e perdiamo la partita. Con pochissime cose e noi subendo pochissimo, il Milan è stato capace di fare due gol".