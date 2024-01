live mn - Pioli in conferenza: "Adli sta vincendo la scommessa. Troppo freddo? A me piace giocare di sera"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma, match valido per la 20esima giornata di Serie A e vinto per 3-1 dai rossoneri a San Siro.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

23:16 | Inizia la conferenza di Pioli.

Hai cambiato gli esterni sul 2-1...

"Cominciavamo a essere stanchi e facevamo fatica a scivolare sui loro quinti, quindi ho preferito inserire un difensore e le cose hanno funzionato. Al di là del cambio, credo che la squadra abbia interpretato bene la partita, difendendo con attenzione, giocandola come volevamo con determinazione e la giusta qualità".

Mi aspettavo di sentire la Marsigliese a fine partita...

"La sta vincendo Adli la scommessa: è lui che accettato di cambiare ruolo. Sia stasera che Empoli sono le due sue migliori partite. Ci sta dando delle buone prestazioni. Sono molto contento della disponibilità e dell'impegno che ci ha sempre messo".

Gabbia com'è tornato?

"Ha qualità soprattutto mentali ed è questa la qualità principale per un difensore. L'ho trovato motivato e felice e l'esperienza fuori gli ha fatto bene. Ora ha serenità, perché è arrivato e gioca. L'avversario era difficile, ma poteva essere anche un po' più facile nei movimenti giocando spesso spalle alla porta".

Ha rivisto i fantasmi dopo il 2-1 della Roma?

"Nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene. Non abbiamo avuto solo la qualità e la cattiveria necessaria per fare il terzo gol".

Fa troppo freddo per giocare di sera?

"Mi piace molto giocare di sera, ho sofferto anche un po' io. Credo che sia difficile giocare certe partite a certi livelli giocando tre volte a settimane. Per fortuna anche loro avevano giocato mercoledì. Se io potessi avrei giocato domani o martedì".

23:23 | Termina qui la conferenza.