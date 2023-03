LIVE MN - Pioli in conferenza: "Davanti abbiamo avversari forti e il nostro livello è calato troppo"

Fonte: inviato alla Dacia Arena (Udine)

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta odierna contro l'Udinese: "In chiave Champions League chiaro che c'è da cambiare passo perché in campionato non stiamo facendo bene, abbiamo sbagliato approccio e interpretazione, è stata una gara difficile e complicata, abbiamo sbagliato tutti".