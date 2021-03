LIVE MN - Pioli in conferenza: "Prestazione matura della squadra. Kessie mi giura di non aver toccato il pallone di mano"

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza stampa post Manchester United-Milan

E’ stata quella prestazione matura che cercava?

“Matura mi piace come definizione. Abbiamo giocato con personalità, siamo stati squadra in entrambe le fasi di gioco. Il risultato è positivo, non chiude la qualificazione. La partita di oggi è il prosieguo delle prove fatte a Roma e Verona. Spero di recuperare qualcuno per domenica. È un momento cruciale per la stagione, abbiamo una stagione in cui dobbiamo spingere i denti perché abbiamo partite importanti come Napoli, Manchester United e Fiorentina e poi avremo il tempo per rifiatare”

Sul cambio di Calabria, è uscito per infortunio o per scelta tecnica?

“Davide sta facendo delle cose eccezionali. Soffre di qualche dolore al pube, è uscito ma non credo che sia una cosa preoccupante. Lo staff sanitario lo sta curando bene e spero di averlo a disposizione per domenica. Lui vuole giocare sempre”.

Sul gol annullato: “Kessie mi ha giurato che non l’ha fatto con la mano. Ma non l’ho ancora rivisto”.