LIVE MN - Pioli in conferenza: “Rebic non era in grado di giocare”

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta nel derby.

Sulla delusione: "Sono deluso, come i miei giocatori. Volevamo andare in finale, ma sono motivato per la prossima partita. Abbiamo due possibilità ora: o piangerci addosso o mostrare ancora una volta le nostre qualità in campionato. La squadra sfrutterà questa occasione".

Sulla prestazione: "E' sempre una questione mentale. Come siamo stati impeccabili nella fase difensiva nelle ultime partite, stasera non lo siamo stati, anche per demerito nostro. La Coppa era un nosto obiettivo e siamo delusi, ma sappiamo cosa fare e lo faremo meglio".

Sul gol annullato: "L'ho rivisto: si vede che i giocatori protestano per un fallo di mano, mentre il portiere non protesta. Kalulu va via dall'angolo di visuale. Ora parlo perché la partita l'abbiamo fatta e l'Inter è stata brava a sfruttare i nostri errori, ma quel gol poteva riaprire la partita".

Il 3-0 va a inficiare il morale dei tuoi ragazzi? “No, non deve esser così. Dobbiamo pensare alle sfide passate che abbiamo superato dopo aver avuto delle delusioni forti. Crediamo in quello che facciamo. Domenica giochiamo con una squadra molto forte, che sta vivendo un momento positivo, ma noi dobbiamo fare la miglior partita possibile per vincere. In campionato ce la vogliamo giocare fino alla fine”.

Pensa che sia un risultato troppo severo? -"Troppo netto perché noi il gol potevamo farlo, quello sicuramente. Soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto due occasioni da gol incredibili con Theo e Leao. Abbiamo subito gol commettendo un errore in difesa che non facevamo da tempo. Anche nella ripresa siamo stati pericolosi, non è stata un'ottima prestazione, ma una buona sì. Risultato troppo pesante"

Mancata forse un po' di cattiveria? - "Sicuramente vale il lavoro della loro difesa, ma c'è anche del nostro. Un gol lo avevamo fatto"

Come sta Rebic? - “Ante non è entrato perché all’intervallo ha sentito un dolorino al ginocchio e mi ha detto che non era in grado di giocare. Altrimenti sarebbe entrato”