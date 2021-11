LIVE MN - Pioli: "Nel ko di oggi non c'entra la Champions. 7 goal subiti? Sono preoccupato"

Finisce 1-3 il match tra Milan e Sassuolo. Tra poco, il tecnico rossonero Stefano Pioli commenterà il match nella consueta conferenza stampa post partita: segui tutte le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW e MilanNews.it.

17:40 | Comincia la conferenza stampa di Stefano Pioli. Questa sconfitta fa male...

"Fa male sicuramente, come aveva fatto male domenica scorsa. Vogliamo ottenere risultati diversi con una prestazione diversa da quella di oggi".

7 goal subiti nelle ultime due partite per il Milan.

"È vero che abbiamo subito troppo a livello mentale il loro pareggio e non deve succedere. Abbiamo un modo di stare in campo e lo dobbiamo mantenere anche nelle difficoltà. Dopo il vantaggio dovevamo gestire meglio i palloni, poi in svantaggio abbiamo perso lucidità. 7 goal subiti sono troppi: dobbiamo difendere meglio la squadra".

Questa sconfitta è figlia della Champions?

"Non c'entra la Champions. Abbiamo sbagliato troppi palloni semplici, dando coraggio ad una squadra veloce, tecnica. Quando dico che 7 goal sono troppi dico che sono preoccupato".

La preoccupano i tanti errori?

"Sappiamo come vogliamo giocare, ma abbiamo commesso qualche errore. Cercheremo di commetterne meno. Non dobbiamo uscire dalla partita con questo nervosismo. Ho cercato di tranquillizzare i giocatori all'intervallo, ma oggi non è stata la giornata migliore. Peccato, si poteva stare in partita fino alla fine".

Risceglierebbe Maignan dal primo minuto?

"No, stava bene e poteva giocare".

Due sconfitte in campionato che cosa implicano? "È un rallentamento, inaspettato. Quando parlo di lucidità parlo di scelte sbagliate. Ad inizio secondo tempo abbiamo provato con carattere a riprendere la partita, ma non l'abbiamo fatto con qualità. Solo i nostri tifosi non hanno mollato fino alla fine".

17:47 | Termina la conferenza stampa di Stefano Pioli.