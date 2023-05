LIVE MN - Pioli: "Se si vuole essere competitivi in due competizioni così importanti la squadra va rinforzata"

MilanNews.it

Un bilancio sulla stagione: "Non è negativo, abbiamo fatto una grande Champions con una grande delusione in Semifinale. In campionato si poteva fare di più, abbiamo provato ad essere competitivi in entrambe le competizione e abbiamo pagato".

Puntellare o fare una ristrutturazione? "Questa squadra ha una base solidissima, va dato merito al club per aver confermato quei giocatori che davano segnali per poter diventare importante. Se si vuole essere competitivi in due competizioni così importanti la squadra va rinforzata".

Aspettative e obiettivi: "Eravamo partiti con l'idea di poter vincere qualcosa ancora, ma non ci siamo riusciti. Una volta che vinci qualcosa di importante vuoi rinfermarti, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto problemi a gestire la sosta e i mondiali, giocatori importanti che hanno giocato i mondiali per la prima volta e hanno fatto fatica a tornare nella condizione ideale. Una stagione che ci lascia qualcosa".

Sulla Juve: "Studiamo tanto gli avversari, la Juve è una squadra forte con dei campioni e ha fatto un ottimo campionato e una Champions inferiore a noi, hanno avuto anche loro difficoltà nella doppia competizione. Quest'anno abbiamo fatto fatica con le "piccole", questo ci deve far rilfettere: a me e alla società. Lì la differenza la fa la qualità del singolo".

La squadra titolare come la valuta? “In campionato noi non siamo riusciti a vincere con squadre più chiuse. Non c’entra niente titolari o riserve. A parte il Napoli tra noi e le altre il dislivello è minimo. La Champions ci ha tolto questo, faccio l’esempio della Lazio che ha fatto un grande campionato ma probabilmente con l’Europa avrebbe fatto qualche punto in meno. Giocare così tanto spesso è stato complicato e abbiamo perso dei punti tra gennaio e febbraio, il Napoli probabilmente era irraggiungibile ma il resto si poteva fare”.

Stagione più formativa perché complicata? “Speriamo. Dicono che i momenti difficili ti rendono più forte ma è stata anche una stagione stancante”.

Gli abbracci finali con i giocatori: "Ci siamo fatto i complimenti a vicenda. Abbiamo vissuto momenti delicati e difficili ma la nostra compattezza non è mai venuta meno e ci ha dato la possibilità di trasformare una stagione che poteva diventare negativa in una stagione comunque positiva".