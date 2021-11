LIVE MN - Pioli: "Siamo una squadra forte. Coreografia? Orgoglioso dei tifosi"

Dopo il derby tra Milan e Inter, terminato 1-1, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

Che partita è stata?

"Siamo partiti bene, siamo stati aggressivi e abbiamo gestito la partita. Poi abbiamo reagito e giocato pallone su pallone contro una squadra forte".

Ci può commentare post partita le scelte fatte? Ha salutato Calhanoglu?

"Le scelte sono state fette perché Saelemaekers mi era sembrato in calo di rendimento, soprattutto dal punto di vista tecnico, e perché volevo giocare con due trequarti per togliere punti di riferimento all'Inter. Calhanoglu? Ci siamo salutati a fine partita normalmente".

Questa partita conferma le ambizioni Scudetto del Milan?

"Aumenta sia la consapevolezza dei nostri mezzi che la certezza che in Italia il livello delle squadre lotteranno tante. Stasera ho visto una squadra coraggiosa, di spirito, con iniziativa: sicuramente più forte di quella dell'anno scorso".

Il vantaggio sull'Inter è già importante?

"Io credo che 7 punti in questo momento siano pochi. L'Inter è una squadra molto forte, ci sono 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine per lo Scudetto".

Cosa ne pensa della coreografia dei tifosi rossoneri?

"Sono rimasto non sorpreso perché ho imparato a conoscere i tifosi rossoneri. Dedicare in una partita così sentita e delicata un pensiero ad una categoria dei professionisti che si è adoperata tanta in un momento difficile. Sono orgoglioso dei tifosi del Milan".



Sugli scontri diretti: "La differenza la faranno i punti guadagnati nelle altre partite, anche se abbiamo dimostrato di poter far bene anche negli scontri diretti. Le partite da preparare al meglio possibile sono quelle contro Fiorentina, Sassuolo, Udinese, Genoa. Subito dopo la sosta dobbiamo fare bene. Spero che i miei nazionali facciano bene in nazionale e poi tornino bene al Milan".

Sulla qualità del gioco: "La qualità del gioco e la determinazione giusta sono il binomio vincente. Quando i livelli sono molto simili, le partite vanno combattute. Mi è piaciuta la mentalità della squadra, non si è abbattuta nelle situazioni favorevoli dell'Inter e anzi: ci siamo ripresi e abbiamo cercato di vincere. Stiamo facendo meglio rispetto all'anno scorso: c'è ancora tanto spazio per tenere questo livello. Siamo una squadra in crescita, siamo una squadra forte".

a cura di Antonello Gioia