LIVE MN - Pioli: "Tomori aveva un dolore all'anca, spero di recuperarlo ma non sono sicuro"

Tra poco arriveranno le parole di mister Pioli in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-3 contro la Fiorentina.

23.40 - Inizia la conferenza stampa.

La prestazione la delude?

"Non è stata una prestazione complessivamente negativa, abbiamo creato pur senza raccogliere quanto dovevamo. Abbiamo messo meno attenzione del solito negli episodi e quindi alla fine abbiamo perso".

Pagate le assenze?

"Non abbiamo vinto in precedenza per fortuna né perso stasera per sfortuna. Dipende dagli episodi ed è un peccato perché nel primo tempo la squadra ha governato la partita con intensità. Abbiamo sì subito gol ma potevamo pure essere più lucidi e precisi: finirlo 2-0 così è stato un rammarico. Peccato perché la squadra ha mostrato di non volere questa sconfitta".

La Curva Fiesole l'ha omaggiata con cori e striscione.

"Fa piacere di essere ricordati con rispetto e stima dopo quello che è stato a Firenze. Poi però c'è la partita e dispiace aver perso".

Quanto è deluso dagli episodi?

"Quando i numeri diventano grandi significa che qualche difficoltà ce l'hai. Però mi viene difficile valutare male il nostro inizio, non è stato da squadra superficiale, leggera o non concentrata. Vorrà dire che dalla prossima gara faremo qualcosa in più".

Perché ha giocato Gabbia e non Romagnoli?

"Romagnoli aveva saltato il derby e fatto solo la rifinitura ieri con noi, non era al 100%. Non era pronto per giocare dall'inizio".

Tomori come sta?

"Ieri aveva un dolore all'anca, una cosa un po' strana. Oggi stava meglio ma non ancora abbastanza da poter giocare, da qui a mercoledì manca ancora qualche giorno, speriamo di recuperarlo ma non ne sono sicuro".

23.45 - Termina la conferenza stampa.