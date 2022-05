LIVE MN - Primavera, Milan-Genoa (4-2): arriva la salvezza, Nasti decisivo!

Dopo novanta minuti di battaglia, il Milan porta a casa i tre punti e riesce a trovare la salvezza all'ultima giornata. Decisivo ancora una volta Marco Nasti, autore di una doppietta e di una prestazione da vero leader. I rossoneri, dunque, possono festeggiare la permanenza in Primavera 1, evitando quella che sarebbe stata una catastrofe.

94' Finisce qui!

90' Quattro minuti di recupero.

82' Ora il Milan gestisce la gara.

76' NASTIIIIII!!!! GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Nasti gioca di sponda con un difensore del Genoa, si porta in posizione per calciare davanti a Corci e palla piazzata dove il portiere non può arrivare. E' grande festa al Vismara!

74' Ripartenza Milan: Corci salva su Nasti, sulla ribattuta calcia El Hilali e la palla termina in corner.

70' Cambio nel Milan: fuori Eletu, dentro Marshage.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IMPAZZISCE IL VISMARAAAAAAA!!! Punizione magistrale di Robotti che mette il pallone sotto al sette. Corci non può nulla!

57' Ammonito Nasti.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Destro secco di El Hilali da fuori area, Corci pietrificato e palla che entra in porta. 2-2!

46' Doppio cambio Milan: fuori Lazetic e Foglio, dentro El Hilali e Di Gesù.

45' Inizia il secondo tempo.

I primi quarantacinque minuti tra Milan e Genoa si chiudono con un suicidio da parte dei rossoneri. La squadra di Terni apre la partita con un gran gol di Nasti, poi black out totale del Milan: prima il pareggio del grifone su rigore, poi Sadiku, ad un minuto dalla chiusura del primo tempo, trova il gol della domenica.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonito Lazetic.

45' Due minuti di recupero.

44' Gol del Genoa. Botta da fuori area di Sadiku, Desplanches non può nulla. Rossoneri sotto 2-1.

33' Mancino di Incorvaia, ma la traiettoria della sfera è larga.

30' Punizione dal limite per il Genoa, Besaggio sfiora l'incrocio dei pali.

25' TRAVERSA! Nasti stoppa di sinistro, calcia e spacca la traversa. Rossoneri vicini al 2-1!

21' Infortunio per Borges: cambio nel Milan, entra Eletu.

19' Destro secco di Kallon e Desplanches si supera. Che parata!

18' Gol del Genoa. Besaggio non sbaglia dagli 11 metri. 1-1 e palla al centro.

17' Arriva subito la reazione del Genoa, che guadagna un calcio di rigore.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Gjini sbaglia lo stop, Nasti ne approfitta e con uno scavetto basse Corci. Milan in vantaggio!

1' Inizia il match!

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Desplanches; Coubis, Stanga, Incorvaia; Borges, Gala, Robotti, Foglio, Bozzolan; Lazetic, Nasti. All. Terni. A disp: Nava, Pseftis, Obaretin, Di Gesù, El Hilali, Tolomello, Rossi, Heffernan, Marshage, Eletu, Roback, Traore.

GENOA: Corci, Dellepiane, Boci, Besaggio, Calvani, Macca, Ambrosini, Kallon, Sadiku, Sahli, Gjini. All. Chiappino. A disp: MItrovic, Asciotti, Biaggi, Bolcano, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Arrcornero, Omba, Buksa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale dell'ultima giornata del campionato Primavera 1, valida anche per la salvezza: Milan-Genoa. I rossoneri arrivano da un miracoloso pareggio nel derby, mentre il Genoa da una sconfitta. Sarà una partita importante per entrambe le squadre: chi vince, si salva. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questa ultimissima sfida.