Ranieri in conferenza: "I tifosi rompono le scatole non all'allenatore o ai giocatori, ma alla società, perché la vorrebbero ancora più grande"

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è presente in conferenza stampa per commentare la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 36esima giornata di Serie A e terminata 5-1.

Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero

Cosa è mancato stasera?

"Siamo stati troppo timidi nel primo tempo: abbiamo fatto bene la fase difensiva, meno in attacco, anche se in due contropiede fare l'assist fatto bene... Credo che il Cagliari abbia fatto quello che doveva fare. Nel secondo tempo ci siamo un po' allungati per impensierirli di più e loro ci hanno battuto in contropiede".

Pioli l'ha definita uno dei suoi tre maestri...

"Lo ringrazio".

Ora due partite per la salvezza...

"Dobbiamo tentare già col Sassuolo: ci sono due spiagge, Sassuolo e Fiorentina. Lotteremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita: l'avevo detto a inizio campionato e così sì sta avverando".

Cosa dice ai suoi?

"Avevo detto ai miei che questa sarebbe stata una partita jolly, perché se avessimo perso non cambiava nulla. Non che siamo venuti a fare una passeggiata eh... Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi".

Il Milan vi ha tagliato a fettine?

"Il Milan ci ha tagliato a fettine quando noi siamo andati avanti e loro hanno trovato spazio dietro. Risultato un pochino esagerato per noi, senza nulla togliere ai campioni rossoneri che hanno fatto quei gol meravigliosi. Non vorrei che vi siete un pochettino eh..."

L'ambiente Milan ha protestato...

"I tifosi al Milan stanno rompendo le scatole non ai giocatori, all'allenatore, ma alla società, che vorrebbero ancora più grande".

Termina la conferenza.