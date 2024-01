live mn - Ranieri in conferenza: "Pioli ha messo Leao per fargli fare gol e riprendersi"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore dei sardi, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e vinto per 4-1 dai rossoneri a San Siro.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Che partita è stata?

"Sono molto dispiaciuto. Sapevo che avremmo sofferto. Avevamo iniziato anche bene, poi dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. E questo per una squadra che deve lottare per salvarsi non va bene. Perdere contro il Milan ci sta, ma se la sudassero questa vittoria... Pensavo ci fossero giocatori che mi mettessero in difficoltà nelle scelte, ma così non va bene".

Cosa è mancato?

"Sono pochi i gol che analizzi dicendo bravo l'avversario questo è un grande campione. Ci sono state troppe disattenzioni, mancanza di scaltrezza. Si è persa un'occasione d'oro per dimostrarmi di giocare sempre"

Come sta Lapadula?

"Ha due costole incrinate, vediamo quando si riprenderà".

Si aspettava un Milan così?

"Mi aspettavo i miei... Io non accetto che i miei si sono impauriti. Pioli ha messo Leao all'ultimo perché poteva fare gol e riprendersi anche lui mentalmente: ha fatto bene. Da chi non gioca sempre mi aspettavo una prova gagliarda e invece sono un po' naufragati. Non si può perdere così".

TMW - Farete qualcosa sul mercato?

"Io leggo sempre voi quando voglio sapere di mercato, TuttoMercatoWeb... Se ci sarà qualcosa di interessante che ci possa servire sicuramente il presidente lo sarà. La nostra preoccupazione ora è andare a Lecce e fare una grande partita".

23:35 | Termina qui la conferenza.