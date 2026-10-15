Live MN LIVE MN - Amorim: "Sembra assurdo, ma per me Cisse ha avuto partite migliori di oggi. Sono contento per lui e la squadra"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenza

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Ruben Amorim dopo la bella vittoria del Milan contro il Salisburgo.

21.26 Comincia la conferenza stampa di Ruben Amorim

Un aggettivo per descrivere questo Cisse

"Non è la mia intuizione, perché il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. È stato bravo nell'area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliore nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l'Atalanta".

Ieri ha detto che il piano fosse il suo: già sapeva che il risultato sarebbe stato questo? Era già sicuro di avere ragione?

"È un rischio. Ho visto durante gli allenamenti come si allenavano i ragazzi, ed avevamo bisogno di rotazioni. È stata una bella giornata ma adessso prepariamo la partita contro l'Atalanta".

Quanto è stato importante questa serata, disintossicante per l'ambiente Milan? Alle volte servono queste partite...

"Non è per me. So che attorno al club è difficile. Ho scelto i due club più difficili che potessi scegliere nelle ultime due esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio continuare il mio lavoro per aiutare i miei giocatori e a vincere le partite".

Hutchinson: è quello il suo ruolo?

"Lui può giocare lì. Piuò giocare da numero 10. È importante avere più opzioni. È buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli".

21.23 - Finisce qui la conferenza stampa di Ruben Amorim