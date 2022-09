LIVE MN - Saelemaekers: “Sostituire Leao? Non importa il ruolo, darò tutto. L’alternanza con Messias? Mi stimola molto”

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Alexis Saelemaekers interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni dell'esterno belga. Restate con noi!!!

14.30 - Inizia la conferenza stampa di Alexis Saelemaekers

Avevi già segnato in Portogallo per la qualificazione in Europa. Anche a Salisburgo gol importante.

"Da quando sei piccolo fare un gol in Champions è un gol che sogni. Quando lo fai è importante, ma è importante giocare al nostro livello".

Quanto ti stimola l'alternanza con Messias?

"Importante avere un giocatore che gioca al tuo posto. Mi stimola molto per provare a fare tutto quello che posso per provare ad essere titolare, ma alla fine decide il mister. Nei grandi club ci sono giocatori forti, è giusto che ci sia concorrenza".

Domani sfida decisiva?

"Ogni partita è importante, non guardiamo cosa ha fatto la Dinamo. Giochiamo al nostro livello e vincerà il più forte"

Che step ti manca?

"Per me è importante giocare con mentalità e aiutare in settimana. Cerco di dare tutto e di aiutare la squadra a vincere".

Il pareggio contro il Salisburgo ha influito sul derby?

"Noi siamo sempre sereni, poi può succedere di perdere anche alle grandi squadre... Penso che se giochiamo al nostro livello siamo una squadra forte e possiamo vincere le prossime partite. Non guardiamo mai indietro".

Saresti pronto a sostituire Leao contro il Napoli?

"Io non sono il mister, lui fa le sue scelte e le rispetto. Io sono un giocatore. Io voglio solo giocare, dove non importa: darò sempre tutto".

Come giudichi l'inserimento di De Ketelaere?

"Charles lo vedo molto bene in squadra; è arrivato tranquillo e sereno, sicuro delle sue capacità. Io l'ho aiutato sulle cose extra campo che è una delle cose difficili per un giocatore che viene da fuori. Lui è un grande giocatore, sono sicuro che aiuterà la squadra in questa stagione".

La nazionale belga sta definitivamente esplodendo

"Per me è una grande gioia giocare in una nazionale così forte. Sapevo che avevamo grandi giocatori, stiamo facendo bene in nazionale ed è una esperienza in più per me giocare in un grande club e in una grande nazionale".