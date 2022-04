LIVE MN - Sarri: “Avete visto tutti l’arbitraggio a senso unico di oggi”

MilanNews.it

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa post sconfitta contro il Milan:

Dopo una partita così che rammarico c’è?

“È forte, la squadra ha dato tutto quello che aveva. Ha fatto un primo tempo di alto livello, poi nella ripresa siamo calati. Abbiamo avuto una settimana difficile con 8 giocatori con la febbre, qualcuno anche fino a ieri. Era chiaro che non tutti potevano reggere 90 minuti. Abbiamo sofferto ma dopo i cambi siamo rientrati in partita. Abbiamo perso per un errore, una sciocchezza. Ma devo dare atto ai ragazzo che hanno lottato fino alla fine nonostante tutto”.

La risata di Acerbi? Cosa è successo con Marusic?

“Il gossip non mi interessa, parliamo di calcio. Penso sia stata una risata amara. Non ho visto il duro confronto in campo tra i due, quando lo vedrò ne parlerò”.

Tutte le società si sono lamentate degli arbitri. Quanto è infastidito del trattamento che ricevono alcuni calciatori della Lazio? Eppure nessuno protesta, solo lei e Reina dalla panchina…

“È un discorso delicato. Dipende quanto ti viene concesso di protestare. Non è un discorso di personalità, ma di forza. L’arbitraggio di questa sera lo avete visto tutti. Sono di parte ma la sensazione che stesse arbitrando a senso unico l’ho avuta in più occasioni”.