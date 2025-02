live mn Smal: "Speriamo di far male a Gimenez e alla sua squadra anche la prossima settimana. Sappiamo come fermarlo"

Gijs Smal, terzino del Feyenoord, è presente in conferenza stampa al termine di Feyenoord-Milan, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League e vinta per 1-0 dai rossoneri.

Che partita è stata?

"Abbiamo iniziato bene, con tante transizioni, trovando il compagno libero. Abbiamo segnato l'1-0 in un buon momento. Siamo contenti, ovviamente. Così vogliamo continuare. Abbiamo vinto oggi, ma non abbiamo ancora fatto niente. È stata una bella notte per tutti i tifosi del Feyenoord, ma anche a San Siro dovremo fare lo stesso".

Avete appena cambiato allenatore...

"È una stagione un po' strana, ma andiamo avanti. Si tratta di giocare in questa maniera, di andare avanti".

Cosa ha cambiato nella squadra l'allenatore?

"Se hai lavorato 6-7 mesi con qualcuno, non puoi cambiare granché. Abbiamo lavorato molto sul pressing".

Perché buoni risultati in Europa?

"In Champions ci sono poche partite. Però io vedo le stesse cose".

Avete giocato contro Gimenez...

"È strano strano. Ho lavorato sette mesi con lui, ci ho lavorato ogni giorno. Poi vedi le notizie e addio: se ne è andato. È stato speciale giocare contro di lui. Fuori ci ho parlato un po', gli ho chiesto come stessero andando le cose. Oggi non era molto contento, speriamo che anche la prossima settimana possiamo far male a lui e alla sua squadra. Sappiamo cosa può fare in campo e dovremo fermarlo".