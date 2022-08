LIVE MN - Sottil in conferenza: "Gol subiti mi sembrano più disattenzioni nostre che meriti degli attaccanti del Milan"

MilanNews.it

Dopo l'esordio con sconfitta in campionato contro il Milan, Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico friulano con il live testuale su TMW.

Emozionato per l'esordio?

"È stata una grande emozione, mi riempie d'orgoglio. È stato duro e tosto, ma mi sono goduto la mia squadra. Il risultato è negativo, ma abbiamo giocato con grande coraggio e personalità, avendo occasioni importantissime e non le abbiamo sfruttate. Potevamo far meglio sui gol subiti. Sono dispiaciuto per i ragazzi, si poteva portare a casa qualcosa...".

Bisognerà sistemare la difesa?

"Il rigore non c'era, sugli altri gol potevamo fare meglio. Mi è piaciuto il coraggio e la personalità. Poteva essere un risultato diverso. Siamo all'inizio, siamo consapevoli che abbiamo una settimana importante nella quale portare a casa punti importanti".

A che punto è la faccenda Udogie?

"Combatte con un fastidio muscolare e non è stato convocato perché ha fatto solo allenamenti differenziati. C'è una proprietà che gestisce il mercato: se sarà a disposizione lo allenerò, se andrà altrove andrà altrove".

Un giudizio sul suo attacco.

"Ho degli attaccanti forti. Success ha fatto un'ottima gara, Deulofeu è un grandissimo calciatore, Nestorovski e Beto sono forti. Oggi hanno lavorato bene, saranno più precisi le prossime volte... Non sono preoccupato per l'attacco. Beto si è allenato solo per due settimane con la squadra".

Deulofeu un po' fuori dagli schemi dell'Udinese...

"È un campione in tutto. È straordinariamente attaccato all'Udinese, si allena con un'intensità di cui non avete idea... Io sono contento di quello che ho visto".

Hai in mente di cambiare qualcosa in difesa?

"Sta diventando un po' un tormentone. Credo di avere degli ottimi difensori. Qualcuno è arrivato da poco, come Bijol, Ebosse e Masina. Perez è rientrato non da tanto. Sono tutti ottimi difensori, oggi non mi sono dispiaciuti come movimenti calcolando chi avevamo davanti, attaccanti straordinariamente forti e molto veloci, anche se i gol subiti mi sembrano più disattenzioni nostre che meriti degli attaccanti del Milan.