LIVE MN - Thiago Motta: "Se quello di Rebic è rigore chiudiamo il quaderno del calcio"

Nel primo tempo vi siete abbassati troppo e avete concesso troppo al Milan? Pioli poi ha detto che sono due rigori netti: "Anche Luca Marelli l'ha detto. Non entriamo in questo gioco qua, non mi piace proprio. Dove doveva mettere la mano Lucumi? Altrimenti chiediamo ai magazzinieri di fare i pantaloni con le tasche. Su Rebic se un contatto del genere diventa un rigore possiamo chiudere il quaderno del calcio e andiamo tutti a casa. Oggi c'è stata una bella partita, complimenti alla squadra del Milan. Ha una buona squadra e lo sta dimostrando da tantissimo tempo. Noi ci siamo abbassati troppi e dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo alzato la squadra e anche nel recupero abbiamo giocato meglio. Pareggio giusto, non entriamo in questi episodi. Ballo-Touré spesso giocava troppa alto, non possiamo scendere lì con Aebischer. Lui poteva andare più dentro al campo e lì abbiamo sistemato un po'. Nel secondo tempo la partita è cambiata, abbiamo fatto meglio e abbiamo tenuto meglio il campo. Tutto sommato alla fine il pareggio è giusto".

Il vantaggio del Bologna è viziato da un fallo? È favorevole al VAR a chiamata? "Quale fallo? Mi dispiace, non l'ho visto".Su Zirkzee e le differenze con Sansone: "Il primo gol di Sansone è fantastico, abbiamo iniziato con aggressività e con i comportamenti giusti. Attacca il primo palo come deve fare un attaccante. Dobbiamo riconoscere che stavamo affrontando i campioni d'Italia, una squadra forte costrutita per giocarsi lo stipedio, fare il percorso che sta facendo in Champions League. Zirkzee alla fine ha aiutato, così come Moro".

Su Arnautovic: "Marko è infortunato in questo momento, non può essere presente in questo momento. Ho la fortuna di avere ragazzi fantastici. Ho la fortuna di allenare un club fantastico, che ti fa alzare al mattino con la voglia di migliorarci sempre. I miei giocatori sono forti, con voglia, l'entusiasmo giusto e l'umiltà di migliorarsi ogni giorno, fino ad arrivare a trovarsi di fronte squadre come Atalante e Milan e noi con la nostra brillantezza possiamo competere con loro".

Su Dominguez: "La fascia se la merita, ha tutto gli ingredienti per fare il capitano, così come ce ne sono altri in squadra. Nico può sicuramente migliorare negli ultimi metri, riesci a trasmettere ai suoi compagni e al pubblico lo spirito giusto e per questo oggi ha fatto il capitano".

Cosa dici alla squadra per preparare le partite contro le big? "Noi pensiamo molto a noi, a cosa migliorare. In ogni partita che affrontiamo c'è un adattamento alla squadra, è chiaro che l'adattamento è in funzione all'avversario che giochiamo. Cerchiamo di dare tanta importanza al nostro modo di giocare e attaccare. In funzione all'avversario cerchiamo di fare qualche adattamento".

