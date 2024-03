live mn Tomori in conferenza: “Sto bene e sono contento di essere tornato. Domani ambiente caldo"

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, parla in conferenza stampa a Praga alla vigilia della partita tra Slavia Praga e Milan. Segui il live su MilanNews.it

Come stai dopo l’infortunio? "Mi sento bene, sono contento di essere tornato in campo. Lavoriamo ogni giorno, ogni partita per fare una prestazione buona, per vincere la partita. Lo stesso sarà domani. Io voglio dare quello che posso. Sono un difensore, cerco di aiutare la squadra in difesa e domani sarà la stessa cosa. Ci sarà un ambiente molto molto caldo domani, quindi dovremo essere pronti... Non solo io, ma tutta la squadra".

Sul gruppo: “Abbiamo un bel gruppo, cerco di essere felice sul campo cerco di dare sostegno alla squadra. Dopo due mesi essere sul campo è una bella cosa”

Cosa deve fare il Milan per migliorare? “Abbiamo subito tanti gol, ci sono periodi in stagioni che non facciamo come vogliamo, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domani sera ci focalizziamo sulla fase difensiva e fare male in avanti”.

Ci sono giocatori che ti hanno sostituito bene: “Abbiamo avuto diversi giocatori nel ruolo di centrale. Ci sono giocatori che vogliono aiutare la squadra. Non ci sono solo 2-3 centrali ma anche Theo, Gabbia sta facendo bene, Kalulu, Kajer e Thiaw”.

Il Milan ha l'obbligo di vincere l'Europa League: “All’inizio della stagione volevamo vincere tutte le partite. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile in campionato. In Europa invece è vincere gara per gara a cominciare dalla sfida di domani, per arrivare più avanti possibile”.