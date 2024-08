live mn Torino, Vanoli: "La differenza l'hanno fatta i cambi. Abbiamo avuto paura di alzarci nel finale"

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino 2-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Segui le dichiarazioni del tecnico dei granata con il live testuale su MilanNews.it.

Siete arrivati vicinissimi ad un gran risultato...

"È stato un esordio quasi perfetto. Sono emozionato, perché esordire a San Siro è stata una fortuna. Ho fatto i complimenti a questi ragazzi, perché hanno dimostrato di poter fare calcio contro una grande squadra. E questa è una base importante per fare qualcosa di più. È iniziato un processo, ci saranno alti e bassi. La differenza di oggi è stata nei cambi".

Che cosa è successo dall'88esimo in poi? È stata una debacle...

"Porca zozza, ma quale debacle. È successo ciò che succede ad una squadra che affronta una grande squadra. Loro hanno dei cambi che ci hanno messo ancor di più sotto pressione".

Hai chiesto gioco, coraggio e idee e li hai trovati... Che voto dai al tuo esordio?

"Inutile dare voti oggi. È un processo con alti e bassi. Era importante far capire a questi ragazzi che si possono fare cose importanti. Dobbiamo migliorare in tante cose; in fase di possesso siamo stati un po' lenti e meno fluidi. Negli ultimi cinque minuti abbiamo avuto la paura di alzarci. Lavorando si può migliorare".