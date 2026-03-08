live mn

Un calciatore del Milan è atteso in conferenza dopo il derby

LIVE MN - Un calciatore del Milan è atteso in conferenza dopo il derbyMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:07News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Un calciatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.