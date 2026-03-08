live mn
Un calciatore del Milan è atteso in conferenza dopo il derby
Un calciatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
Saelemaekers: "Il mister mi ha detto di bloccare i cross di Dimarco. Obiettivo? D'accordo col mister, zona Champions"
live mnAllegri: "Avete parlato del mio futuro... Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
