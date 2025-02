live mn Vanoli: "Milan venuto qua arrabbiato e con un solo obiettivo. Per affrontarlo, non servono tante motivazioni"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A.

Segui in diretta le parole di Vanoli

Felicità al fischio finale...

"Vittoria che si meritano questi ragazzi. Vedo lavorare questi ragazzi da due mesi e senza risultati non è facile tenere alta l'autostima. Dovevano giocare questa partita con voglia per il risultato e con l'umiltà di affrontare una squadra costruita per progetti sicuramente diversi, arrabbiata per l'eliminazione dalla Champions e con un solo obiettivo rimasto. Sapevamo che dovevamo avere coraggio e sacrificio. Peccato per l'ingenuità sul rigore, la stessa che ci ha tolto due punti al Bologna. Questo è il passo che ci può aiutare anche in prospettiva futura".

Come ha visto crescere Milinkovic-Savic?

"È sempre stato un leader e ora lo è al servizio della squadra. Ha tanti margini di miglioramento e questo glielo continuo a dire. È stato bravo a rimettersi in gioco e se lo merita. Abbiamo la fortuna di averlo, lo dobbiamo sfruttare meglio".

Cosa hai detto alla squadra?

"Dobbiamo vivere di partita in partita e sono tutte finali. Oggi, affrontare il Milan, preparare il Milan, non servono tante motivazioni: se devo dare motivazioni col Milan, devono fare un altro lavoro. Ho detto ai ragazzi che ora li voglio vedere col Monza".

Unico appunto non aver sfruttato alcune occasioni lì davanti...

"Potevamo fare meglio tante situazioni, potevamno sfruttare meglio il palleggio soprattutto nel primo tempo col vantaggio. Sono tutti aspetti di crescita. Mi è piaciuta molto la squadra".