LIVE MN - Verso Milan-Bologna, le ultime: sciolto il dubbio sulla fascia destra

16.07 - Da quando il campionato italiano è ripreso, il Milan è indubbiamente tra le squadre migliori della Serie A. Non a caso la potenza di fuoco dei rossoneri è aumentata esponenzialmente nelle ultime 7 partite dopo lo stop forzato per il Coronavirus, come dimostra la classifica sulle squadre che hanno realizzato più reti in questo lasso di tempo:

Inter: 21

Milan: 20

Juventus: 20

Sassuolo: 20

Atalanta: 19

Sampdoria: 13

Per intenderci, la squadra rossonera da un mese a questa parte segna praticamente 3 gol di media a partita. Considerando le restanti 26 gare, invece, i gol realizzati erano state solamente 28.

15.25 - Il Milan ha segnato solo due gol nei primi 15 minuti di partita in questa Serie A, l'ultimo dei quali a dicembre (Piatek proprio nella gara d'andata contro il Bologna).

15.00 - "Il Milan è ripartito benissimo, è la squadra che sta meglio dal ritorno in campo. Quella contro il Bologna sarà una partita intensa, giocare ogni tre giorni però è complicato". Così a TuttoMercatoWeb Andres Guglielminpietro, doppio ex di Milan e Bologna e oggi operatore di mercato. "A Bologna - dice - all’inizio ho fatto bene con Guidolin poi con Mazzone è cambiato tutto. Non è stato un grande anno ma ci siamo salvati. Della società comunque ho bei ricordi. E oggi il club è ancora più strutturato".

Sulla carta i rossoneri sono favoriti.

"Spero vinca quella che gioca meglio... sicuramente in Italia faccio il tifo per il Milan così come per l’Inter, mi piacciono anche la Lazio dove c’è Igli Tare che è un dirigente di spessore e il Sassuolo di De Zerbi".

13.30 - La serie d'oro del Milan continua. Dal ritorno in campo dopo il blocco i rossoneri sono ancora imbattuti, così come l'Atalanta ed hanno collezionato cinque vittorie e due pareggi. Bologna senza vittorie nelle ultime tre partite con due pareggi e una sconfitta.

Il Milan è nettamente in vantaggio nei confronti diretti giocati a Milano contro il Bologna: 42 vittorie contro 13. Tre sono le vittorie consecutive dei lombardi sugli emiliani che non violano San Siro dal 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Giaccherini). Tra le affermazioni dei felsinei ce n'è anche una a tavolino: il 29 ottobre 1939 la gara fu sospesa per intemperanze del pubblico, quando il punteggio era sul 2-2 tramutato poi appunto in 0-2 per il Bologna dal giudice sportivo.

Milan e Bologna sono agli antipodi in fatto di clean sheet (partite chiuse senza prendere reti). I rossoneri sono a quota 11 e di meglio in Italia ha fatto solo l'Udinese con 12. Il rossoblu invece sono a 2 sole gare con la porta inviolata, peggior squadra dell'intera Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

42 vittorie Milan

17 pareggi

13 vittorie Bologna

133 gol fatti Milan

60 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Bologna 0-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Bologna 2-1

13.02 - In vista della sfida di questa sera contro il Bologna, in programma a San Siro alle 21.45, ecco la probabile formazione provata da Stefano Pioli, che ha sciolto il ballottaggio tra Conti e Calabria.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

11.55 - I convocati del Milan:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leao, Rebić.

11.46 - Nonostante contro il Parma si sia fatto notare più per gli urlacci ai compagni che per le giocate, Ibrahimovic staserà ci sarà. Come riporta il Corriere della Sera, per lo svedese sarà la quinta gara consecutiva da titolare. Il suo futuro, come quello di Pioli, è già scritto, ma anche lui vuole andarsene da vincente.

10.47 - Questa sera Andrea Poli, centrocampista del Bologna, ritrova il Milan. Con i rossoneri ha disputato 90 partite e realizzato tre gol in Serie A .

10.30 - Musa Barrow ha segnato gli ultimi due gol esterni del Bologna in Serie A dopo non aver realizzato nessuno dei precedenti 18 dei rossoblu fuori casa.

9.32 - Il Corriere di Bologna dedica spazio in prima pagina al match di questa sera tra i rossoblù di Mihajlovic e il Milan. "Il Bologna a San Siro, tocca a Santander", titola il noto quotidiano in taglio alto. Sinisa, dunque, sembra intenzionato a puntare sull’attaccante paraguaiano.

9.14 - Il Bologna è la sola squadra di Serie A contro cui il difensore del Milan Simon Kjaer ha realizzato più di un gol in Serie A: due centri in tre presenze contro gli emiliani, entrambi nelle ultime due sfide giocate (con la maglia del Palermo nell’aprile e nel novembre 2009).

8.18 - Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN , oggi sabato 18 luglio alle ore 21.45.

I rossoneri vogliono continuare l'assalto al quinto posto, occupato dalla Roma, che dista 4 punti.