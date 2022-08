LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan, alle 18:30 il calcio d'inizio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud. All.: Stefano Pioli.

13.47 - La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, titola così sulla coppia d'attacco che anche nell'ultima sfida contro il Bologna è stata determinante: "Leao-Giroud, così si vola". Toccherà ancora una volta al portoghese e al bomber francese guidare l'offensiva del Milan questo pomeriggio in casa del Sassuolo. Rebic e Origi sono fermi ai box all'ultimo minuto e ci sarà una nuova chance per la coppia che l'anno scorso al Mapei mise a ferro e fuoco la difesa neroverde. Obiettivo semplice: ripetersi.

13.31 - Oggi alle 18.30 il Milan scende in campo contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. L'allenatore neroverde Dionisi schiererà probabilmente questa formazione contro i rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thortsvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

13.15 - Ad arbitrare Sassuolo-Milan sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Barletta; il fischietto pugliese non ha mai diretto i rossoneri in carriera: si segnalano solo 7 partite da quarto uomo con 6 vittorie ed un pareggio. Per il 48enne Banti, schierato al VAR, invece, sono tante le gare in carriera in cui ha arbitrato in prima persona il Milan per un totale di 27 partite: 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte; decima volta al VAR (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), di cui due nella passata stagione (Genoa-Milan 0-3 e Udinese-Milan 1-1).

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Bologna, i rossoneri vogliono ripetersi contro gli uomini di Alessio Dionisi. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!