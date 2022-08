LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan, per Pioli cinque cambi di formazione rispetto al Bologna

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud. All.: Stefano Pioli.

15.51 - Sarà proprio la sfida di Reggio Emilia a inaugurare l'infrasettimanale valido per la 4ª giornata di campionato: in campo alle 18.30 al Mapei Stadium, a ruota il programma si sposterà a San Siro per Inter-Cremonese e all'Olimpico per Roma-Monza, entrambe alle 20.45. Domani, invece, si giocheranno invece cinque partite: alle 18.30 Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina; alle 20.45 Juventus-Spezia e Napoli-Lecce. Il turno si chiuderà giovedì alle 20.45 con Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana.

15.36 - Nella sua carriera da allenatore, Stefano Pioli ha affrontato il Sassuolo in 18 occasioni. Il bilancio vede l’attuale tecnico del Milan leggermente in vantaggio con 8 vittorie e 3 pareggi che fanno fronte alle 7 sconfitte subite.

15.20 - Come di consueto il terzino rossonero Theo Hernandez ha voluto caricare l'ambiente a poche ore dal calcio di inizio di Sassuolo-Milan. Il calciatore francese ha pubblicato su Twitter la classica grafica di presentazione del match e ha scritto: "Forza Milan!".

15.04 - Senza Krunic, Rebic e Origi, oltre ovviamente a Ibrahimovic: così il Milan si presenterà a Reggio Emilia, per la sfida al Sassuolo di Dionisi. Questa la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida ai neroverdi:

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Maignan.

Difensori: Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Kalulu, Ballo-Tourè, Gabbia, Florenzi, Tomori.

Centrocampisti: Messias, Tonali, Pobega, Adli, De Ketelaere, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud.

14.48 - "Pioli, fiducia a Pobega e dopo 9 mesi c'è Kjaer", questo titola questa mattina Tuttosport sulle possibili scelte di formazione di Pioli per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo, in programma alle 18.30 a Reggio Emilia. Con ogni di probabilità sarà la prima da titolare con la maglia del Milan per il prodotto del vivaio Tommaso Pobega per il quale il tecnico rossonero dimostra di avere fiducia. Ma saràm anche il ritorno in campo e dal primo minuto anche per Simon Kjaer, infortunatosi lo scorso dicembre a Marassi contro il Genoa. Prime volte e grandi ritorni, giovani e veterani.

14.33 - La sfida di questo pomeriggio fra il Sassuolo e il Milan rappresenta il terzo incrocio assoluto fra i due tecnici, Alessio Dionisi e Stefano Pioli. Nei due precedenti, quelli dello scorso campionato, i risultati sono stati di una vittoria a testa. Il Sassuolo vinse a San Siro 1-3 lo scorso 28 novembre 2021 mentre il Milan si impose in terra emiliana per 0-3 nell’ultima giornata del 22 maggio, quella che regalò lo scudetto al Diavolo.

14.16 - Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguirla anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.

14.02 - Per la gara di questo pomeriggio alle 18.30 contro il Sassuolo, potrebbe esserci anche il ritorno dal primo minuto di Alessandro Florenzi. Il numero 25 rossonero ha trovato spazio nei minuti finali solo della partita con l'Atalanta in questa stagione e in vista del derby, Pioli ha deciso di dare un turno di riposo al capitano Davide Calabria, uno dei migliori in queste prime uscite. Insieme a Florenzi, in difesa, il ritorno di Kjaer. Con loro dovrebbero essere confermati Tomori e Theo.

13.47 - La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, titola così sulla coppia d'attacco che anche nell'ultima sfida contro il Bologna è stata determinante: "Leao-Giroud, così si vola". Toccherà ancora una volta al portoghese e al bomber francese guidare l'offensiva del Milan questo pomeriggio in casa del Sassuolo. Rebic e Origi sono fermi ai box all'ultimo minuto e ci sarà una nuova chance per la coppia che l'anno scorso al Mapei mise a ferro e fuoco la difesa neroverde. Obiettivo semplice: ripetersi.

13.31 - Oggi alle 18.30 il Milan scende in campo contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. L'allenatore neroverde Dionisi schiererà probabilmente questa formazione contro i rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thortsvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

13.15 - Ad arbitrare Sassuolo-Milan sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Barletta; il fischietto pugliese non ha mai diretto i rossoneri in carriera: si segnalano solo 7 partite da quarto uomo con 6 vittorie ed un pareggio. Per il 48enne Banti, schierato al VAR, invece, sono tante le gare in carriera in cui ha arbitrato in prima persona il Milan per un totale di 27 partite: 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte; decima volta al VAR (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), di cui due nella passata stagione (Genoa-Milan 0-3 e Udinese-Milan 1-1).

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Bologna, i rossoneri vogliono ripetersi contro gli uomini di Alessio Dionisi. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!